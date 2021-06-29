Виктория Бекхэм показала редкое фото со своими родителями

Всемирно известная британская певица, дизайнер и бизнесвумен Виктория Бекхэм показала редкое фото с родителями в честь 50-й годовщины со дня их свадьбы. На снимке также позировали брат звезды Кристиан и сестра Луиза.

Соответствующий семейный кадр Бекхэм опубликовала на личной странице в Instagram. Для торжества Виктория выбрала элегантное платье из черной мерцающей ткани и салатовые лодочки. Ее мама и сестра, наоборот, предпочли яркие наряды.

Брат и отец артистки были одеты в рубашки и штаны. Свой образ они дополнили ботинками или же кроссовками.

Видео дня

"Отметили особенный день – 50-ю годовщину брака моих родителей! Они так вдохновляют, любовь длиной в 50 лет, вау! Мы очень любим вас и рады, что смогли отметить всей семьей! Я так скучала по этим временам!" – заверила Виктория.

К слову, друзья и поклонники Бекхэм присоединились к поздравлению. Они написали множество позитивных комментариев.

"Как мило", "Лучшее фото", "Прекрасная семья", "Поздравляю родителей с годовщиной", – написали люди.

Коротко о знаменитости:

Виктория Бекхэм – британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и бизнесвумен. Мировая известность к ней пришла в середине 1990-х годов, когда девушка попала в группу Spice Girls, которая буквально за год стала популярной. Коллектив просуществовал до 2000 года, после чего Бекхэм начала сольную карьеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктория Бекхэм показала подписчикам вещи из своей новой коллекции. Она примеряла черное платье-гольф, которое выгодно подчеркнуло ее фигуру.