Виктор Павлик проговорился про пол будущего ребенка и назвал имя

Народный артист Украины Виктор Павлик рассекретил пол будущего ребенка и даже назвал его имя. В своем интервью он проговорился, что они с супругой Катериной мечтают о сыне.

Об этом Павлик заявил в программе "ЖВЛ" на канале 1+1. Он добавил, что если родится мальчик, то он будет братом его детей и дядей его внуков (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Позднее в социальных сетях супруги также заявили, что они будут рады, как мальчику, так и девочке. Поскольку в интервью журналисты канала вырезали ту часть, в которой Павлик говорил о девочке.

Сообщается, что ребенок должен появиться на свет уже в начале лета, поэтому родители активно готовятся к его появлению. Они придумали малышу имя в независимости от его пола – Михаил или Мишель.

Добавим, что брак с Катериной Репяховой для артиста является четвертым. У него есть сын Александр от первого брака, дочь Кристина от второго и сын Павел, которого не стало летом прошлого года.

Как сообщал OBOZREVATEL, что думает жена Павлика о домашних родах. Екатерина завила, что рожать своего первенца от музыканта она планирует в роддоме, поскольку доверяет врачам. По словам Репяховой, ей важно, чтобы была детская и взрослая реанимация в клинике.