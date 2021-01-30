Беременная жена Павлика рассказала, что думает о домашних родах

Беременная супруга украинского артиста Виктора Павлика 26-летняя Екатерина Репяхова призналась, что думает о домашних родах.

В интервью для OBOZREVATEL Екатерина завила, что рожать своего первенца от музыканта она планирует в роддоме, поскольку доверяет врачам. По словам Репяховой, ей важно, чтобы была детская и взрослая реанимация в клинике.

"Дома рожать я бы не хотела и не готова. Я доверяю врачам. Для меня очень важно, чтобы все-таки была реанимация (детская и взрослая), мне было бы спокойнее", – сообщила супруга артиста.

Кроме того, Екатерина высказала свое мнение по поводу тех, кто рожает дома. Как утверждает девушка, она не собирается оценивать жизнь других людей.

"Каждый сам решает, как ему лучше поступить, оценивать жизнь других я не хочу и не берусь. Каждый сам хозяин своей жизни", – заявила Репяхова.

К слову, Павлик и Репяхова познакомились в ноябре 2015 года, а в 2018-м она стала его концертным директором. В 2020 году пара заявила, что они зарегистрировали свои отношения, однако саму свадебную церемонию перенесли из-за коронавируса. В начале 2021 года стало известно, что Репяхова и Павлик вскоре станут родителями. По словам Екатерины, она должна родить в июне, а на осень запланирована торжественная свадебная церемония.