Бывшая жена Виктора Павлика показала трогательное фото и намекнула на примирение

Бывшая жена певца Виктора Павлика, украинская танцовщица Лариса Созаева показала архивное семейное фото с экс-возлюбленным и их общим сыном Павлом, умершим от онкологического заболевания. Женщина заявила, что "люди расходятся, но надо учится прощать".

Пост с намеком на примирение с Павликом после продолжительного скандала Созаева опубликовала во вторник, 2 ноября, на личной Instagram-странице. Она начала его со слов: "Не бывает идеальных отношений".

"Часто бывает очень печально расставаться с некоторыми красивыми образами, нарисованными или списанными из романов, романтических фильмов, где любовь предстает как нечто внечеловеческое, небесное, которое можно найти и никогда ее не терять", – поделилась своими мыслями украинка.

Видео дня

"Люди расходятся, иллюзии разбиваются, но нужно учиться прощать и быть благодарным за то, что было", – написала Созаева.

Она считает, что в подобных ситуациях сложнее всего детям, для которых "рушится целый мир".

"Но наш мозг пластичен и ко всему может адаптироваться. Главное оставаться добрыми и открытыми друг к другу", – подытожила танцовщица.

В комментариях к посту одна из подписчиц посоветовала женщине "все отпустить", чтобы ей стало легче. В ответ Созаева заявила, что это "ее история жизни длиною в 25 лет".

"Я отпустила, но не значит забыла", – заявила бывшая жена Павлика об отношениях с ним.

Коротко о знаменитостях:

Виктор Павлик – украинский певец, Народный артист Украины. Родился в 1965 году в Теребовле. Петь под гитару начал еще в юном возрасте. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

Лариса Созаева – украинская танцовщица и экс-супруга Павлика, родом из Тернополя. В 2020 году ее 21-летний сын Павел скончался от рака костей.

Артист ушел от Созаевой к Екатерине Репяховой , младшей от него на 28 лет. Женщина родилась в Днепре, в 17 лет переехала в Киев. У пары есть маленький сын Михаил.

Танцовщица вскоре рассказала, что, когда узнала об измене любимого, у нее "ушла земля из-под ног".

Как писал OBOZREVATEL, ранее несмотря на скандал вокруг квартиры и измены экс-возлюбленного Созаева поблагодарила Павлика и назвала артиста "достойным мужчиной".

Также Созаева обнародовала трогательные видео с умершим сыном Павлом. На одном из роликов парень поет под гитару "Не жди меня, мама", а на втором – готовит на кухне.