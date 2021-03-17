Верка Сердючка продемонстрировала стройные ноги в стильном образе. Фото

Украинский певец Андрей Данилко показал поклонникам стильное фото в образе Верки Сердючки. Так, на нем артист позировал вместе со своей сценической мамой, актрисой Инной Белоконь.

Соответствующий снимок Данилко опубликовал на личной странице в Instagram. Несменная парочка предстала перед камерой в одинаковых нарядах: нежно-лиловых костюмах, состоящих из кофты и коротких шорт, белых колготках и туфлях на каблуке. Свой образ Сердючки артист дополнил большой звездой на голове и солнцезащитными очками, а его "мама", как всегда, была в платке.

Как известно, переодетые Данилко с Белоконь принимают участие в новом сезоне трэвел-шоу "Орел и Решка" в Испании. Судя по геометке, кадр был сделан в Барселоне.

Пользователи сети оценили фото, на котором Данилко запечатлен в образе Сердючки вместе со своей сценической мамой. Они засыпали артистов множеством комплиментов.

"Я вас обожаю", "Огонь", "Красивые", "Какие стильные! Благодарю за позитив", "Супер звезды! Счастья вам", "Какие ножки", – написали люди.

Напомним, что Верка Сердючка – вымышленный женский персонаж, который придумал и создал украинский артист Андрей Данилко в 1992 году. Прототипом персонажа стала школьная любовь Анна Сердюк, а имя Вера досталось от школьной уборщицы.

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