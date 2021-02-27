Данилко показал, как выглядел на пике популярности

Украинский певец Андрей Данилко показал поклонникам архивные фото в образе Верки Сердючки. Знаменитость продемонстрировал свои образы на пике популярности.

Соответствующие кадры Данилко опубликовал на своей странице в Instagram. Поводом для ностальгии стал день рождения украинского режиссера Семена Горова, с которым артиста связывает большинство совместных проектов.

"По 50 за 50! Сема, с Днем Рождения!" – подписал фото певец.

На кадрах видно, как Данилко позировал в разных образах Верки Сердючки: в объемных платьях с интересными головными уборами, в гламурных нарядах с пайетками и стразами.

Пользователи сети оценили архивные фото Данилка в образе Сердючки и отметили, что им очень не хватает этого персонажа в шоу-бизнесе.

"Вера вернись", "Не хватает Сердючки! Ооох как не хватает", "Прям ностальгия по нулевым от фоток", – писали в Instagram поклонники.

К слову, Верка Сердючка – вымышленный женский персонаж, который придумал и создал украинский артист Андрей Данилко в 1992 году. Прототипом персонажа стала школьная любовь Анна Сердюк, а имя Вера досталось от школьной уборщицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Данилко случайно выдал правду о романе с "мамой" Сердючки.