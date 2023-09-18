Верка Сердючка и ее 'мама' в панталонах зажгли Лос-Анджелес: зал пищал от смеха, а очередь на концерт растянулась на километры

В воскресенье, 17 сентября, любимица публики Верка Сердючка зажгла с грандиозным патриотическим концертом в Лос-Анджелесе, который прошел в рамках благотворительного тура Ukraine Will Win по США и Канаде. Живая очередь на шоу к звезде, которую воплощает на сцене музыкант и пародист Андрей Данилко, растянулась на несколько километров – зрители готовы были часами стоять и ждать, когда смогут попасть в зал.

Проходил концерт в Wiltern Theatre. Кадры с шоу появились в InstaStories артистки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Дождемся всех", – подписала Сердючка видео, на котором видна километровая очередь из ее фанатов, стоящих у входа в театр.

Видео дня

Традиционно концерт проходил в патриотическом стиле. Сердючка, как и ее "мама" Инна Билоконь, а также "зайчики" из шоу-балета выступали в вышиванках. И даже в зрительном зале собралось немало поклонников в украинских венках, сине-желтых футболках и с флагами Украины в руках.

Сердючка не забывала кричать свою уже знаковую кричалки "Путин, шоб ты сдох!", а также шутить на тему краха России.

Впрочем, звездой вечера стала "мама" певицы. Инна Билоконь в своем образе не на шутку разошлась и устроила интерактив с публикой. В одних только панталонах она прыгнула в зрительный зал на руки фанатам, а те начали ее подбрасывать будто рок-легенду. В это время другие зрители не прекращали безумствовать от смеха и громких оваций.

Был во время шоу и трогательный момент, когда Данилко в образе Сердючки вспомнил о легендарном музыканте и своем друге Тото Кутуньо, которого не стало 22 августа этого года в возрасте 80 лет. Украинец решил почтить память коллеги, исполнив его культовый хит L'italiano.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Сердючка уже зажигала в Майами. Там она также спела гимн Украины, показала Залужного и пожелала Путину сдохнуть. Как прошел концерт – смотрите в нашем материале.

Также звезда устроила патриотическое шоу в Нью-Йорке. Как оказалось позже, концерт был под срывом. Более того, артистка и ее команда опоздали на собственное выступление на целый час

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