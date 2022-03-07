Христина Соловий спела свою версию итальянской песни о свободе Bella ciao. Видео

Популярная украинская певица Христина Соловий изменила слова известной песни итальянских партизан Bella ciao и посвятила свою версию защитникам Украины и всем бесстрашным соотечественникам. Фанаты отметили, что уже начали разучивать слова.

Украинскую интерпретацию "антифашистского гимна" исполнительница разместила на личной странице в Instagram. Видео быстро стало вирусным, собрав меньше чем за сутки около 180 тысяч просмотров.

"Ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді бува українська лють. Катів проклятих безжально мочим. Всіх, хто на нашу землю пруть", – пропела украинская вокалистка.

Видео дня

Стоит отметить, что Bella ciao многие считают гимном антифашистского сопротивления. Якобы итальянские партизаны пели его между 1943 и 1945 годами во время борьбы с нацистской Германией. Действительно ли это так – до сих спорят многие историки. Несмотря на дискуссии экспертов, во всем мире сегодня мотив этой композиции очень узнаваем и ассоциируется с борьбой за свободу.

Соловий не первая, кто перепел песню, однако она не перевела текст на украинский, а изменила его под современные реалии, вспомнив подлое нападение российских войск на города Украины рано утром 24 февраля. Также артистка посвятила строчки мужеству всех, кто стал на защиту родной земли.

"В теробороні найращі хлопці. Самі герої воюють у наших ЗСУ. І "джавеліни", і "байрактари" за Україну б'ють русню", – пропела Христина.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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