Веру Брежневу заметили в компании загадочного мужчины на концерте 'Океана Эльзы': что о нем известно

Певица Вера Брежнева, которая после начала полномасштабного вторжения прекратила творческую деятельность в РФ, переехала в Европу, а затем в Украину, засветилась на концерте "Океана Эльзы" во Дворце спорта в компании мужчины, который, по данным блогера Богдана Беспалова, может быть бойфрендом артистки. Он утверждает, что сейчас их отношения находятся в начальной стадии.

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На фото, опубликованных Богданом Беспаловым, не видно, чтобы певица с мужчиной держались за руку, поэтому информация об избраннике остается на уровне слухов. Однако блогеру удалось узнать больше подробностей про таинственного приятеля.

"Поговаривают, что мужчина достаточно богат и имеет много связей, как среди политиков и крупного бизнеса, так и в шоубизе. Его имя, род деятельности и другие подробности жизни уже изучает наше сообщество сплетников, – отметил Богдан Беспалов. – Загадочный мужчина с которым была замечена певица на концерте "Океана Эльзы" во Дворце спорта является новоиспеченным бойфрендом Веры, тем более она живет в его квартире. Пара сейчас находится в "букетном периоде".

На фото, которые распространяются в сети, Вера Брежнева красуется в длинном черном пальто, а глаза скрывает за солнцезащитными очками. А вот ее избранник попытался замаскироваться от людей, надев кепку и опустив ее поближе к глазам. Примечательно только, что он выше певицы и имеет густую темную бороду.

Известно, что после развода с продюсером Константином Меладзе в 2023 году Вера Брежнева почти не раскрывает деталей своей личной жизни, но в соцсетях делится успехами в творчестве и карьере. В июле этого года артистка рассказывала, каким видит своего будущего мужа. Он должен быть ее "зеркалом", которое поможет усовершенствовать себя: "Смысл партнерства состоит в том, что я чувствую себя хорошо с этим человеком. Если я чувствую себя с человеком плохо, то зачем тогда это?"

Ранее OBOZ.UA писал, что Вера Брежнева смогла пережить сложные времена разрыва многолетнего брака с Меладзе, концентрируя все внимание на себе, и поделилась тайнами личной жизни.

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