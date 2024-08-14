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Вера Брежнева, которая "сердцем и душой" с Украиной, дала концерт на русском языке и объяснила, почему на третий год великой войны говорит на языке оккупанта

Катерина Галущенко
Люди
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Вера Брежнева, которая 'сердцем и душой' с Украиной, дала концерт на русском языке и объяснила, почему на третий год великой войны говорит на языке оккупанта

Украинская певица Вера Брежнева, которая после начала полномасштабного вторжения прекратила творческую деятельность в РФ, переехала в Европу и занялась волонтерской деятельностью, рассказала, что отказываться от русского языка и украинизировать свои песни, вероятно, не собирается. Сейчас артистка поет на публику свои старые хиты, хотя имеет 7 украиноязычных треков.

Видео дня

Среди украино- и англоязычных постов в Instagram певица решила опубликовать видео с концерта, где исполняла хит 2008 года "Я не играю". Написан он был на русском языке, а Брежнева не пробует перевести на государственный ни одну из своих песен.

Что интересно, на видео попали якобы намекающие на ее гражданскую позицию строки и желание дальше распространять русский язык в массы и придерживаться нарратива "язык вне политики".

"Да, я именно, именно такая / Возомнила из себя и сама ушла / Потому что моя вера слепая / Хуже недоверия", – говорится в песне.

Вера Брежнева, которая "сердцем и душой" с Украиной, дала концерт на русском языке и объяснила, почему на третий год великой войны говорит на языке оккупанта

В комментариях Вере Брежневой упрекнули в русском языке, хотя периодически она публикует контент на украинском. "Возвращаетесь к русскому языку?" – написала в комментариях жительница Казахстана. На это певица ответила, что всегда говорила по-русски: "Откуда? Я говорю и пою на нем всю жизнь".

Вера Брежнева, которая "сердцем и душой" с Украиной, дала концерт на русском языке и объяснила, почему на третий год великой войны говорит на языке оккупанта

Под одним из более давних постов, написанных на русском языке, Брежневу идентично спросили, почему она общается на русском. Артистка ответила на комментарий, оправдывая себя: "Потому что в регионе есть также страны, где не говорят по-украински. Молдова, Казахстан и так далее".

Вера Брежнева, которая "сердцем и душой" с Украиной, дала концерт на русском языке и объяснила, почему на третий год великой войны говорит на языке оккупанта

Как видим, певица за 2,5 года полномасштабной войны не может полностью отказаться от русского языка. В соцсетях она до сих пор публикует посты на этом языке, а иногда переходит на английский.

Впрочем, после 24 февраля артистка начала активно волонтерить, распространять правду о войне, периодически приезжать в Украину и делает это по сей день.

Вера Брежнева, которая "сердцем и душой" с Украиной, дала концерт на русском языке и объяснила, почему на третий год великой войны говорит на языке оккупанта

Ранее OBOZ.UA писал, что Вера Брежнева в феврале дала большой концерт в Казахстане с русскоязычным репертуаром "ВИА Гры".

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