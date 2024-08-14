Вера Брежнева, которая 'сердцем и душой' с Украиной, дала концерт на русском языке и объяснила, почему на третий год великой войны говорит на языке оккупанта

Украинская певица Вера Брежнева, которая после начала полномасштабного вторжения прекратила творческую деятельность в РФ, переехала в Европу и занялась волонтерской деятельностью, рассказала, что отказываться от русского языка и украинизировать свои песни, вероятно, не собирается. Сейчас артистка поет на публику свои старые хиты, хотя имеет 7 украиноязычных треков.

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Среди украино- и англоязычных постов в Instagram певица решила опубликовать видео с концерта, где исполняла хит 2008 года "Я не играю". Написан он был на русском языке, а Брежнева не пробует перевести на государственный ни одну из своих песен.

Что интересно, на видео попали якобы намекающие на ее гражданскую позицию строки и желание дальше распространять русский язык в массы и придерживаться нарратива "язык вне политики".

"Да, я именно, именно такая / Возомнила из себя и сама ушла / Потому что моя вера слепая / Хуже недоверия", – говорится в песне.

В комментариях Вере Брежневой упрекнули в русском языке, хотя периодически она публикует контент на украинском. "Возвращаетесь к русскому языку?" – написала в комментариях жительница Казахстана. На это певица ответила, что всегда говорила по-русски: "Откуда? Я говорю и пою на нем всю жизнь".

Под одним из более давних постов, написанных на русском языке, Брежневу идентично спросили, почему она общается на русском. Артистка ответила на комментарий, оправдывая себя: "Потому что в регионе есть также страны, где не говорят по-украински. Молдова, Казахстан и так далее".

Как видим, певица за 2,5 года полномасштабной войны не может полностью отказаться от русского языка. В соцсетях она до сих пор публикует посты на этом языке, а иногда переходит на английский.

Впрочем, после 24 февраля артистка начала активно волонтерить, распространять правду о войне, периодически приезжать в Украину и делает это по сей день.

Ранее OBOZ.UA писал, что Вера Брежнева в феврале дала большой концерт в Казахстане с русскоязычным репертуаром "ВИА Гры".

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