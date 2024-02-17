Брежнева, которая 'сердцем и душой' с Украиной, дала большой концерт в Казахстане с российским репертуаром 'ВИА Гры'

Украинская певица Вера Брежнева, разорвавшая связи с РФ и поддержавшая Украину в войне, дала большой концерт в Астане, Казахстан, где исполняла российский репертуар "ВИА Гры".

На радость пропагандистам, видео она поделилась в своих соцсетях. Хотя звезда с недавних пор имеет и украиноязычные песни, в блоге роликов с ними не появилось.

Брежнева на концерт немного опоздала, поэтому шоу началось в 21:00. Артистка пела вживую хиты "Притяжения больше нет", "Попытка №5" и т.д.

Звучали и другие русскоязычные треки исполнительницы: "Розовый дым", "Реальная жизнь", "Близкие люди", "Лепестками слез" и т.д. Примечательно, что артистка оставила за собой возможность петь треки, написанные бывшим мужем Константином Меладзе.

До 21 февраля у нее запланировано еще три концерта, но один из них – в Кыргызстане – отменили по якобы техническим причинам. Выступления украинка анонсировала еще две недели назад.

Перед мини-туром звезда дала интервью украинскому журналу Elle, в который попала на обложку. В нем звезда уверяла, что "сердцем и душой с Украиной"

"Для меня самое важное, что в трудное время я со своей страной сердцем и душой. Для меня это имеет значение. Я сделала и делаю что могу. Только с собой мне просыпаться каждое утро и смотреть себе в глаза в зеркале. Со своей совестью я чиста", – заявляла Брежнева.

В течение года она выпустила семь украинских песен, но неизвестно, включит ли Брежнева их в концертную программу в будущем.

Ранее OBOZ.UA писал, что Вера Брежнева все еще не может полностью отказаться от русского языка. В соцсетях она часто использует и украинский, и иностранный.

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