'Великое правило российской элиты': Роднянский объяснил, почему его коллега Михалков стал марионеткой Путина

Украинский режиссер Александр Роднянский, долгое время строивший карьеру в РФ, рассказал, почему его коллега Никита Михалков стал марионеткой диктатора Владимира Путина. По его словам, кинорежиссер всегда поддерживал политическую позицию главы России, а современный вождь империи лишь стал правопреемником для него.

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Александр Роднянский вспомнил в интервью DW, что Михалков был верен сначала главе СССР Михаилу Горбачеву, затем президенту РФ Борису Ельцину, а теперь – Путину. По словам режиссера, он давно стал "государевым человеком".

"Это государь, они все служивые, их удостоили, потому что, с одной стороны, есть в России великое правило, которое касается очень многих, и оно определяет всю социальную структуру российской элиты. Это правило существует, мне кажется, добрые тысячи лет, а то и больше. Оно формулируется в прекрасном вопросе: вы чьих будете? То есть кто чей? Кто вот этого государева олигарха? Кто этого? И так далее. А кто непосредственно государев? Вот эти непосредственно государевы, то есть приближенные, царедворцы, и они обслуживают государя. Вот, собственно, это логика", – объяснил Роднянский.

Как говорит режиссер, позиция Михалкова зациклена только на том, чтобы служить государству. "А государство такое, как Россия, огромное, состоящее из 100 народов и огромного количества территорий, большую часть из которых завоевали давно или недавно, уже вопрос другой. Оно должно удерживаться только сильной и единой рукой", – добавил он.

Напомним, Никита Михалков не скрывает свою поддержку войны в Украине и, более того, похищения социальных ценностей нашего народа. Так, он собрался снимать в России фильм о дочери Ярослава Мудрого – королеве Франции Анне Ярославне.

Ранее OBOZ.UA писал, что пропагандист Михалков сделал нелепый подарок для 700 оккупантов. Россиянин направил на фронт экземпляры книги с "фронтовыми стихами".

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