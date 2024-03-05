Режиссер 'Бригады' и кинокомпания Никиты Михалкова собрались снимать в России фильм о дочери Ярослава Мудрого

Россияне продолжают воровать многовековую историю Украины, поскольку своей попросту не имеют. Так, в стране-террористке взялись за фильм о дочери киевского князя Ярослава Мудрого – королеве Франции Анне Ярославне.

Реализацией проекта будут заниматься режиссер Алексей Сидоров, известный сериалом о романтизации криминала в 90-х "Бригада", а также кинокомпания топового кремлевского шута Никиты Михалкова. Они уже объявили кастинг, на что обратила внимание украинская кастинг-директор Алла Самойленко. Информацией она поделилась на личной странице в Facebook.

Информацию о кастинге разместили на международных платформах. Самойленко подчеркнула, что не оставит это без своего внимания.

"Между тем на болотах. Здесь нужна помощь коллективного разума. Я буду писать на европейские ресурсы, которые разместили этот кастинг. Пока это две платформы. Мне кажется, было бы уместно опубликовать наше мнение об этой очередной попытке присвоения нашей истории в каких-то иностранных медиа. Какова была бы цель – чтобы иностранные актеры не пошли сниматься. Ну, и воспользовавшись моментом, обратить внимание мирового сообщества на воровство как основу российской идентичности", – прокомментировала кастинг-директор.

Учитывая людей и компанию, принявшихся за создание фильма об Анне Ярославне, можно только представить, какой уровень кремлевской пропаганды и количество лживых нарративов планируется вложить в ленту.

Ранее OBOZ.UA писал, что в России вышел в прокат ужасающий по масштабам пропаганды фильм "Свидетель". Его авторы показали украинских воинов как поклонников Адольфа Гитлера и нацизма, использовав все возможные мифы росСМИ.

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