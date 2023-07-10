Пропагандист Михалков сделал нелепый подарок для 700 окупантов: что он отправил на передовую

Российский режиссер Никита Михалков, который упорно пропагандирует путинский режим, устроил бессмысленный "сюрприз" оккупантам. Россиянин отправил на передовую 700 экземпляров книги с "фронтовыми стихами".

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Автором поэзии, которую, по мнению путиниста, будут в окопах читать террористы, стал покойный отец режиссера – Сергей Михалков. Также пропагандисты заявили, что горе-благотворитель встретился с оккупантами лично (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На провластном канале РЕН ТВ вышел сюжет, где Михалков на складе в окружении солдат рассказывает о своей щедрости, которая якобы должна вдохновить окупантов объединиться ради убийства украинцев. В этом им, по словам звезды, должна помочь книга со стихами и военными иллюстрациями.

"Я не думаю, что ребята, которые получат эти книги, не смогут относиться к ним безразлично. Или вместе, или никак", – выдал пропагандист.

Книги для российских террористов "заботливо" упаковали вместе с формой. Эту инициативу Михалкова поддержали чиновники РФ.

Режиссер также добавил, что готов повторить "благотворительную акцию" и запустить еще больший тираж поэзии, если оккупантам понравится читать на передовой. Очевидно, артист считает, что культурные поэтические вечера под звук свиста пуль помогут террористам воевать с защитниками Украины.

Напомним, одиозный режиссер Никита Михалков попал в новый список санкций Европейского Союза из-за своей активной пропагандистской позиции.

Как писал OBOZREVATEL, Михалков назвал украинский язык "катастрофой" для России, поскольку именно им якобы формулируют ненависть к стране-агрессору и распространяют русофобию.

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