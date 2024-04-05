Вела гламурную жизнь в Европе во время полномасштабной войны: что известно о погибшей в Италии украинской модели

Погибшая в Италии модель Анна Краевская до 2022 года жила в Одессе, но с началом полномасштабного вторжения уехала за границу. Как пишут итальянские СМИ, она жила в Швейцарии, работая моделью.

Из открытых источников известно, что украинка любила путешествовать и за два года побывала во многих странах ЕС. OBOZ.UA решил рассказать подробнее об одесситке, трагически погибшей в страшном ДТП на Ferrari GTC4.

Анна Краевская вела блог, насчитывающий более двух тысяч подписчиков. По фото можно отследить, что она часто путешествовала – была в Киеве, Львове, жила в Одессе. В городе Льва девушка встретила свой 20-й день рождения.

В мае 2022 года она уже была в Вене, Австрия. Анна следила за песенным конкурсом Евровидение и очень радовалась победе украинской группы Kalush Orchestra.

В ее профиле можно найти фото из Парижа, Монако, Италии, Швейцарии и т.д. Украинка позиционировала себя как модель, имела портфолио и студийные кадры.

В другое время она отдыхала, прогуливаясь по достопримечательностям европейских стран, развлекаясь в клубах и отдыхая в отелях.

Анна Краевская ответственно относилась к постам в соцсетях. Она красиво одевалась и делала качественные фото, в том числе и в откровенных образах.

Непонятно, имела ли она бойфренда. Иногда Анна Краевская публиковала романтические кадры из ресторана и букеты цветов, но мужчин не показывала.

Напомним, что она разбилась в страшном ДТП в Пьемонте, Италии, по дороге в Швейцарию. Автомобиль, за рулем которого был 40-летний швейцарец Хисни Кестеджа, известный как Dj Style Q, въехал в ограждение, разбился и загорелся. Чтобы узнать украинку, правоохранителям пришлось брать ДНК-тест.

Ранее OBOZ.UA писал, что обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях попала в ДТП, когда ехала из Киева в Днепр. Модель и блогерша не справилась с управлением и на большой скорости врезалась в ограждение на трассе.

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