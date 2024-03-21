'Мисс Украина Вселенная-2021' Анна Неплях попала в серьезное ДТП и показала разбитое авто. Фото

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях в четверг, 21 марта, попала в ДТП, когда ехала из Киева в Днепр. Модель и блогер не справилась с управлением и на большой скорости врезалась в ограждение на трассе. К счастью, сама знаменитость осталась целой, получив лишь ушибы и сильный испуг, а вот ее Audi довольно серьезно пострадала.

Своим жутким опытом Неплях поделилась на личной странице в Instagram. Она показала фото с места событий, на которых, в частности, можно увидеть разбитую иномарку.

Свой рассказ блогер начал с того, что в последнее время очень плохо чувствует себя: страдает гормональным сбоем, хронической усталостью, а с недавних пор и ухудшением зрения. Впрочем, отменять планы, в которые входила важная поездка в Днепр, Анна не собиралась.

"Уже 2 недели я себя плохо чувствую из-за гормонов, проблемы со щитовидкой в нашей стране у каждой третьей женщины и они меня не обошли стороной… Меня просто прибивает посреди дня и я ничего физически не могу делать, ухудшилось зрение, чувствую давление, и странное ощущение, когда у тебя нет депрессии, дикая жажда жизни, ничего не болит, а у тебя просто нет сил. Вчера я себя критически чувствовала и вечером отменила все планы, чтобы побыть в постели... Сегодня я точно знала, что мне нужно в Днепр. Ночной обстрел ракетами, недосып, переутомление, проблемы со здоровьем, но я все равно выезжаю в Днепр, потому что дела не подождут", – поделилась модель.

Перед выездом Неплях задумались над тем, чтобы нанять водителя и не садиться за руль в таком плохом состоянии, однако в конце концов пришла к мысли, что на пассажирском сиденье ей может стать хуже.

За 200 километров до Днепра произошло непредсказуемое – знаменитость не справилась с управлением.

"Мне навигатор резко показывает поворот на право в объезд Решетиловки, я не справляюсь с управлением и на скорости врезаюсь. И имеем, что имеем. Из пострадавших – только я и мое авто. Авто ударяется, меня бьет подушка, я вижу, как меня уже люди пытаются вытащить из машины, со словами: "Скорую? Живая? Воды?" Но первое, что я, конченая, спросила: "А я могу так ехать дальше?" Еще даже не видя, что с машиной", – рассказала Неплях.

Очевидно, что ехать в таком состоянии и на таком разбитом авто модель не могла. Прибывшие на место аварии медики диагностировали у звезды ушиб лица и руки, а также, конечно, состояние шока. Audi же забрал эвакуатор.

Стоит отметить, что ранее Неплях уже несколько раз попадал в ДТП. На своем Mercedes стоимостью почти 2 миллиона гривен она заехала на въезд и сорвала бампер, в результате чего авто пришлось на эвакуаторе "госпитализировать" на СТО.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Неплях шокировала поклонников инцидентом, случившимся с ней утром 16 февраля 2023 года – ее автомобиль обстреляли. В это время модель находилась за рулем иномарки.

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