Украинская модель Анна Краевская разбилась на Ferrari в Италии: что известно о страшном ДТП

21-летняя украинская модель Анна Краевская погибла в страшном ДТП, которое произошло в Пасхальное воскресенье в Пьемонте, Италия. За рулем Ferrari GTC4 сидел 40-летний швейцарец Хисни Кестеджа, известный как Dj Style Q.

Его личность установили сразу, а тело пассажирки не удалось опознать, поэтому эксперты вынуждены были брать ДНК на анализ. Как пишет La Repubblica, результаты еще неизвестны, но следователи почти уверены в том, что погибла Краевская, ведь ее друзья написали заявление об исчезновении в швейцарскую полицию.

Правоохранители передали показания итальянским коллегам, которые в следующие 48 часов сопоставили все факты и назвали имена двух погибших в автокатастрофе.

За несколько часов до аварии Dj Style Q выступал в швейцарском клубе. Как пара оказалась в Италии, не сообщается, но, по данным полиции, они ехали обратно в сторону швейцарской границы.

Ferrari GTC4 вспыхнул после того, как врезался на скорости 200 км/ч в ограждение, защищающее автостраду между Ивреа и Сантьей, в Пьемонте. Обстоятельства трагедии еще устанавливаются.

Анна Краевская родилась в Одессе, но жила в Швейцарии. У водителя – двое детей-подростков, которые живут с его женой в Косово.

Анна Краевская имела портфолио, делилась кадрами из поездок по Европе и отдыха. Последние фото из Украины в ее профиле датированы 2021 годом. Во время полномасштабного вторжения в РФ она, очевидно, переехала в Швейцарию.

Ранее OBOZ.UA писал, что обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях попала в ДТП, когда ехала из Киева в Днепр. Модель и блогерша не справилась с управлением и на большой скорости врезалась в ограждение на трассе.

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