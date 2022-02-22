'Мы сильные, выстоим!' Кто из украинских звезд осудил Путина и поддержал Украину

Решение президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина признать независимость "Л/ДНР" подняло волну негодования не только среди политической верхушки и обычных граждан, но и среди звезд шоу-бизнеса и лидеров мнений. Свою позицию по поводу ситуации в стране высказали певица Руслана, ведущий Григорий Решетник, участница нацотбора на Евровидение Алина Паш и многие другие.

Они решительно осудили политику Российской Федерации и выразили надежду на лучшее. OBOZREVATEL собрал реакцию знаменитостей, оказавшихся неравнодушными к событиям сегодняшних дней (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Телеведущая Маша Ефросинина, которая накануне объяснила, почему говорит по-русски в обыденной жизни, написала иронический пост в Instagram. После просмотра 55-минутного обращения президента РФ, она выложила свое смешное фото, которое подписала: "Когда прослушала самый к*нченый урок по истории. Кто-нибудь, обновите учителю календарь и глобус!".

Видео дня

Телеведущий Григорий Решетник опубликовал в Instagram патриотические слова, подкрепленные фотографией национального флага на фоне голубого неба. "Украина не спит. Украина сильная и единая. Украина победит", – написал он.

Кроме того, телеведущий также призвал украинцев сохранять спокойствие, но готовиться к любому развитию событий.

Мисс-Украина 2021 Александра Яремчук также не осталась в стороне от актуальных событий. Красавица выложила в Instagram архивную фотографию в сине-желтом купальнике на песчаном пляже. В руках у нее был флаг Украины, который модель держала за спиной.

Победительница Евровидения 2004 года, украинская певица Руслана, также отыскала в галерее фотографию с украинской символикой на плечах. "Это тот момент, когда я начинаю еще больше верить в мою страну, верить в нас! Сейчас я молюсь, как никогда, и прошу у Бога – дай нам силы и веры, потому что мы просто хотим жить, и никто не вправе отбирать у нас ни под "каким мифом" нашу землю", – написала звезда в своем Instаgrаm.

Жена народного артиста Украины Виктора Павлика Екатерина Репяхова на фоне актуальных событий в государстве выложила короткое видео, на котором держит и кружит с флагом. Ролик она подписала так: "Наша страна не сдастся никогда! Потому что мы смелые, честные и независимые! С верой в лучшее".

Хореограф проекта "Танцы со звездами" на "1+1" Илона Гвоздева решила высказаться о войне, опубликовав свои фотографии в период беременности, а также кадры с детьми и мужем. "Если бы мужчины знали, как сложно этому миру даются люди, – они бы никогда не начинали войну! В поддержку мира и жизни без войны. Господи, дай нам силы это пережить!", – говорится в ее сообщении.

Украинский продюсер Алена Мозговая в своем Facebook обратилась к покойному Юрию Долгорукому с риторическим вопросом по поводу создания Москвы и прокомментировала обращение В. В. Путина. "Вопрос, конечно, риторический.. но.. зачем оно Вам, Юрий, требовалось, по тем болотам шариться и основывать там что-то? Вопросов к кремлевскому курдупелю даже риторических нет.. дед в очевидном маразме".

Актриса Ирма Витовская в свою очередь выразила волнение за украинских военных и призвала "покончить с безумием". "Боже, храни наших военных. Мы все вместе и мы – одна большая семья, Украина".

Украинский историк и журналист Даниил Яневский высмеял решение президента страны-оккупанта и подчеркнул, что сейчас украинцам нужно сохранять спокойствие и полагаться на ВСУ. " Обращение Путина к россиянам только о признании ЛинирыДиниры: легализация status quo. Сохраняю спокойствие, выполняю распоряжение законной власти и командования ВСУ. Ключевое: спокойствие + добросовестно и в дальнейшем выполняю свои профессиональные и гражданские обязанности", – написал он.

Певица Камалия обратилась к украинцам в Instagram с возмущением, однако не только из-за признания Россией "Л/ДНР", но и из-за реакции западных партнеров государства, в том числе США. Звезда считает, что они только делают вид, что хотят помочь.

"Америка делает вид, что поддерживает нас, а на самом деле призывает нас защищать Европу ценой украинских жизней, а сами сидят в стороне и помогают нам такими "санкциями". Мы должны понимать, что у нас нет друзей и защищать Родину нам придется самим", – говорится в ее сообщении.

Дисквалифицированная победительница нацотбора на Евровидение-2022 Алина Паш выложила Instagram-stories, где сказано, что Украина имеет собственную историю, язык, культуру и никогда не была "частью России".

Телеведущая Леся Никитюк призвала украинцев не распространять фото, видео и другую информацию о передвижении ВСУ, а также репостнула комментарий бизнесмена Олега Гороховского, который в грубой манере указал одному из подписчиков, что слово Украина нужно писать с заглавной буквы.

Украинская певица Злата Огневич обратилась к оккупантам и украинцам в своей Instagram-stories. Звезда попросила "оставить в покое ее страну" и призвала соотечественников поддерживать друг друга в это непростое время.

Шоумен и певец Дима Коляденко ограничился кратким обращением к будущим вероятным защитникам украинских границ. "22.02.2022. Я готов защищать Украину! А ты готов?" – записал он.

В свою очередь, продюсер и телеведущий Юрий Горбунов подчеркнул, что самое главное сегодня – оставаться спокойными. Он подметил, что Владимир Путин никто иной, как "безумный карлик".

"Страх и паника – лучшие союзники безумного карлика! Однозначно его ждет Гаага! А мы, украинцы, как никогда становимся сильными! Наша вера в армию, Бога, нашу правоту – делает нас самыми сильными в мире", – написал Горбунов.

Украинский журналист, теле- и радиоведущий Алексей Суханов, до 2014 года живший и работавший в России, открестился от нее страны-оккупанта.

"У меня вызывает отвращение и презрение чье-то желание унизить право на свободу выбора, независимости, самоопределения. Любые попытки обесценить это право – являются признаком не только тирании, но и терроризма и не допустимо, когда подобное себе позволяет целая страна, претендующая на роль в мировой политике!" – эмоционально заявил он.

Не менее многословным оказался и фронтмен рок-группы O.Torvald Женя Гасич. Он не только заявил врагам, что "кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет", но и обратил внимание на бездействие лидеров мнений, которые боятся высказаться об открытой агрессии РФ против Украины.

"Проглатывая все эти годы все то г*вно каким вас кормят, знайте – на всех, кто молчит и просто наблюдает, лежит ответственность за каждую смерть, за пенсионеров, лишенных дома, за детей, лишенных отца, за украинцев, лишенных целостности своей страны – говорится в его сообщении.

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась своим способом держать негативные эмоции под контролем в современных реалиях: "Когда мне тревожно, страшно, когда болит душа, я повторяю себе: "Все будет Украина!"

Несмотря на то, что шеф-повара и эксперта проекта "МастерШеф" на "СТБ" Эктора Хименеса-Браво сейчас нет в Украине, он все равно выразил свою поддержку гражданам и осудил решение Путина.

"Последнее заявление Путина против Украины и украинцев – это слова человека, который не в своем уме... Как он может говорить: "Украина создана россиянами"? Как он может говорить: "Там, где сейчас Украина, это русские земли"? Мне так грустно. Так больно", – заявила знаменитость.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент РФ Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" и подписал соответствующий указ. С таким решением политик вышел в эфир российских телеканалов вечером.