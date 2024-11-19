Ведущего тревел-шоу 'Узол и Манько' мобилизовали на 1000-й день большой войны. Фото

Журналист ABC News и ведущий тревел-шоу "Узол и Манько" Максим Узол попал под мобилизацию. Блогер показал повестку и уже через несколько часов опубликовал фото с военно-врачебной комиссии.

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Случилось это на 1000-й день большой войны, которую развязала Россия. Об этом Узол рассказал в своем Instagram.

На повестке было указано, что Максима Узола ожидают в военкомате в городе Гребенка Полтавской области.

"На 1000-й день получить повестку – исполнено", – подписал фотографию блогер.

Он также опубликовал фото из больницы, когда проходил ВВК. На фото появились несколько кадров из медицинского учреждения, а также с немалым количеством больничной документации.

"И сразу на ВВК. Ну что ж, погнали в этот заплыв", – добавил журналист.

Его жена Ольга Манько пока что публично не отреагировала на эту ситуацию.

Ранее OBOZ.UA писал, что певица Оля Цыбульская в субботу, 16 ноября, должна была выступать в Вараше Ривненской области. Однако ее концерт, запланированный на 18:00, пришлось отменить из-за того, что музыкантов из ее команды мобилизовали.

"Концерта сегодня не будет. Ребят-музыкантов, которые должны были сегодня играть со мной для вас концерт, им вручили повестки и мобилизовали. Я могу выйти к вам одна, но это, наверное, не то, за чем вы пришли", – сказала певица.

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