Команду музыкантов Оли Цыбульской мобилизовали прямо перед концертом в Вараше: в ТЦК прояснили ситуацию. Видео

Украинская певица Ольга Цыбульская в субботу, 16 ноября, должна была выступать в Вараше Ривненской области. Однако ее концерт, запланированный на 18:00, пришлось отменить из-за того, что музыкантов из ее команды мобилизовали.

Видео дня

Об этом Цыбульская рассказала в Instagram. Видеообращение к жителям Вараша она записала, стоя возле одной из местных гостиниц.

"Концерта сегодня не будет. Ребят-музыкантов, которые должны сегодня играть со мной для вас концерт, им вручили повестки и мобилизовали. Я могу выйти к вам сама, но это, наверное, не то, за чем вы пришли", – сказала певица.

Она поблагодарила людей за понимание и сказала, что билеты они могут вернуть.

В Ривненском областном ТЦК и СП сообщили, что участники группы Цыбульской из числа мужчин мобилизационного возраста были задержаны во время проверки документов представителями Национальной полиции Украины и доставлены в Варашский ТЦК и СП.

Отмечается, что один из них находился в розыске за нарушение и уклонение от обновления военно-учетных данных, а другой участник группы вообще не состоял на учете ни в одном из ТЦК и СП Украины.

В ТЦК заявили, что задержание нарушителей военного учета происходило в четком соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. Никаких нарушений в действиях представителей Национальной полиции Украины и ТЦК и СП не было.

"В настоящее время оба гражданина Украины уведомлены и проходят ВЛК, по прохождению которого будет определена их пригодность к военной службе. В случае признания их пригодными к прохождению военной службы, они будут направлены для дальнейшего прохождения базовой общей военной подготовки в один из учебных Центров Вооруженных Сил Украины", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский музыкант, лидер группы Our Atlantic Виктор Байда мобилизовался в Вооруженные силы Украины. Военно-врачебную комиссию артист прошел еще 19 июня.

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