1000 дней великой войны. Звезды шоу-бизнеса назвали суперсилу украинцев и показали фото – символ Украины

Сегодня, 19 ноября, украинцы отметили 1000 дней с начала великой войны с Россией – одной из самых жестоких в XXI веке. Звезды шоу-бизнеса не обошли мимо эту памятную дату и назвали суперсилу нашего народа: несокрушимость, сила воли, преданность, мощь и то, что общество не только выстояло, но и могло жить, пока над головами летали ракеты.

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Всю боль украинцев одессит и скульптор Михаил Рева изобразил в своей работе – сердце, пронизанное копьями и металлическими частями от ракет. Народ упорно верит, что Украина победит в войне, хотя сейчас проживает не самую лучшую ее фазу. Однако каждый человек реагирует на "юбилей" по-разному: кто-то вспоминает начало вторжения, кто-то показывает архивные фото, кто-то рефлексирует боль, которую удалось пережить, кто-то подчеркивает, что ненависть к врагу у нас на поколение вперед. OBOZ.UA собрал реакции знаменитостей шоу-бизнеса.

Телеведущая Маша Ефросинина вспомнила, как украинцы жили все эти почти три года полномасштабной войны РФ и подчеркнула, что люди действительно жили, а не существовали.

"И сегодня, когда все надписи в сети пестрят цифрой "1000 дней полномасштабной войны", я понимаю, что написать "тысяча дней февраля" уже будет неправдой... Ведь мы с вами жили эти два с половиной года! Жили по-разному... Но жили... Первые полгода внутри отмирала самая чувственная и важная защитная составляющая психики там, где в обычном человеке живет легкость, радость и наивность – то, что помогает нам быть детьми, а значит, уметь чувствовать иногда веру в чудеса и сказку... Затем наступила фаза стремительного взросления – веры в победу, аккумуляции всех резервов организма это лично для меня открыло осознание насколько человек – необъятный ресурс внутреннего потенциала", – рефлексировала она.

Певица Надя Дорофеева также напомнила, что эти 1000 дней великой войны кардинально изменили украинцев.

"1000 дней разбитых мечтаний. 1000 дней искалеченных душ. 1000 дней сверхусилий. 1000 самых страшных дней. 1000 дней, которые навсегда изменили нас", – написала она.

Певец Дмитрий Монатик опубликовал пост издания "Буквы" с фотоотчетом 1000 дней великой войны, а ведущий "Орла и решки" Евгений Синельников и певица Тина Кароль также лаконично напомнили, что сегодня юбилей одной из самых ужасных нынешних войн.

Телеведущий Григорий Решетник не теряет надежду, что Украина победит в войне с РФ. "1000 дней... ожесточенной борьбы за свободу. Сильные, свободные, независимые. Слава Украине! Героям Слава! Мы Победим!" – отметил он.

"+ 1000 причин ненавидеть русню, кроме тех, что были 1000 дней назад. +1000 причин любить Украину, кроме тех, что были 1000 дней назад", – написал шеф-повар Евгений Клопотенко.

Ведущий Слава Демин показал свою фотографию, сделанную 24 февраля 2022 года, и отрефлексировал о продолжительности полномасштабной войны.

"1000 дней! Это фото с первого дня. За это время многое изменилось. Но, как и тогда, я продолжаю быть уверенным, что мы, украинцы, друг друга не изменим и поможем в случае необходимости. Хотя, есть упыри, но куда без них. Буквально в воскресенье общался с раненым парнем на реабилитации. И сказал ему: "Сказать спасибо – это наименьшее, что я могу для тебя сделать. Но если что – я всегда на связи", – отметил ведущий.

Телеведущий Егор Гордеев опубликовал сердце в крови, пронизанное металлом и копьями.

"Так увидел 1000 дней полномасштабного вторжения легендарный одессит и скульптор Михаил Рева. И это то, что я хочу оставить для себя в памяти, когда начнут забываться детали и даты, имена и руины, враги и партнеры, контексты и компромиссы, российские митинги в Берлине и украинские прорывы под Курском, постсоветские "торжества" в школах ко дню несокрушимости и уроки с фонариком на картоне в кругу на балюстраде метро, бессмысленность безудержного пафоса и молчание для часов интимных нашептываний, инфантильность человеческого страха и самоотверженная смелость рабочего дня. 8 лет и тысячу дней – это расстояние между уместностью и пустотой, которое только увеличивается для всех и везде. Спокойно и дискомфортно преодолевать это расстояние – это единственное, что мы можем делать, где бы мы ни находились и что бы ни делали", – высказался он.

"1000 дней войны. 10000 разрушенных домов. 100000 смертей. 10000000 искалеченных людей... И этот список бесконечен... Мы все изменились. Разрушенные семьи, судьбы, дома, имущество, но почти 11 лет войны в Украине, а не 1000 дней – и это ужас, еще страшнее нас ждет после победы... 20 февраля 2014 года началась современная российско-украинская война. Тогда были впервые зафиксированы пересечения государственной границы Украины Вооруженными силами Российской Федерации через Керченский пролив. Разве мы могли когда-то представить, что спать можно под взрывы, бегать в укрытие, не иметь света – это норма, и мы, украинцы, подстроились ко всему..." – высказалась актриса Анна Саливанчук.

Певица Анна Завальская отрефлексировала по поводу прожитых 100 дней войны:

"Вот мы и прошли отметку в 1000 дней от начала полномасштабной войны... 1000 дней назад мы узнали на собственном опыте как это: бояться потерять дом, семью, страну... как стынет внутри кровь от звука воздушной тревоги и ужасных новостей... как в панике искать укрытие и бомбоубежища и видеть в глазах людей неописуемый ужас и ярость... как собирать и не собрать всю свою жизнь в один чемодан ... что такое парализующий страх и разбитая душа... как бежать от опасности и расставаться с семьей, как больше не чувствовать себя в безопасности... как вообще больше не чувствовать!..

Как четко вдруг обнаружить, кто на самом деле свой, а кто – чужой... Однако, это время дало возможность так же увидеть и осознать, что такое сверхмощная сила единения в трудную минуту, которая останавливает гигантского уродливого врага на пороге дома, не позволив ему проглотить все, что мы любим.

Это собрать пять букв "н-а-ц-и-я" в новый осознанный выбор и идентификацию. Мы, украинцы, готовы за это платить самую дорогую цену, потому что другого пути и выбора у нас нет. Наши люди ежедневно умирают на фронте и в тылу из-за этой проклятой войны, но мы своего не отдадим и не отступимся, не простим и не забудем. Это уже в крови наших детей, в общем сознании навсегда".

Шоумен Владимир Остапчук опубликовал символическую фотографию с вокзала в первые дни войны, когда украинцы массово эвакуировались за границу.

Телеведущая Екатерина Осадчая призналась, как чувствовала себя в ближайшие несколько дней и напомнила, что война закончится при всем:

"Вчера я увидела новости и у меня мелькнула мысль: "Бери детей и отвези их куда-то, хоть на запад страны". Потому что в ленте – сплошная темнота, и как из нее выбраться, непонятно. 1000 дней, как россия начала полномасштабное вторжение. Были ли дни до этого? Я отогнала мысль о том, чтобы бежать. Чтобы вывозить детей. Моя реакция на стресс – не бежать, а драться. Поэтому надо не предавать себя и сражаться дальше. Как я могу это сделать? Так появился поиск пропавших, так мы запустили телефонную линию, когда взорвали Каховку, так делает каждый герой на фронте, так я сделаю и в этот раз.

В темноте очень страшно. Но вспомните первые дни полномасштабного. Было безгранично жутко, но каждый из нас знал, что он не один. Мы сплотились и, кажется, отогнали темноту своим светом. Это нормально – бояться. Я боюсь за детей. Это нормально – искать безопасность. Мой самый большой вопрос к себе: правильно ли я поступаю (не для себя, для детей), когда остаюсь дома. Это ненормально – прятать детей. Давайте биться, как это делают те, кто все эти 1000 дней на фронте, и благодаря кому мы можем оставаться дома, как это делают их матери и жены.

Давайте биться так, как будто мы не мечтаем, а знаем, что война закончится".

Ранее OBOZ.UA писал, как украинские звезды шоу-бизнеса отреагировали на массированный обстрел Украины 17 ноября.

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