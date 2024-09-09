Ведущая Валентина Хамайко рассказала о совместной трагедии, которая свела ее с мужем после 3-летнего разрыва

Украинская телеведущая Валентина Хамайко вспомнила, как согласилась в 2006 году возобновить отношения с Андреем Онистратом после трех лет разрыва. Пара раньше тесно общалась, но тогда пришлось это приостановить из-за того, что у мужчины была маленькая дочь, а женщина переживала за роль, которую сыграет в той истории.

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Впрочем, уже в 2006 году она возобновила отношения. Причиной стала смерть общей знакомой и одновременно тогдашней девушки Онистрата. Чтобы утешить мужчину, Хамайко начала с ним возобновлять общение, рассказала она в интервью Алине Доротюк.

"У нас был общий круг общения. И так случилось, что у Андрея случилось трагическое событие. У нас были общие знакомые. Тогда это был Антон, мы учились вместе в школе, он знал Андрея. Он мне сказал, слушай, Андрею сейчас тяжело, просто поддержи его, чтобы он не был один в этот период. И я говорю, давай. Девушка, с которой Андрей жил, погибла в аварии. И это была наша общая знакомая. Мы не общались [с Андреем Онистратом] те три года, потому что у каждого своя жизнь. Но это событие, которое тогда случилось, и меня зацепило. И поэтому как-то так сложилось, что в этом общем кругу мы начали видеться", – вспомнила телеведущая.

Она отметила, что переживала за тогдашнее душевное состояние Онистрата и комфортно чувствовала себя в общих разговорах. Именно эти две вещи вынудили ее восстановить отношения.

"Я видела, как ему было плохо. Меня это очень задело внутри. Я тогда поймала себя на мысли, что его страдания меня очень ранят. Меня это очень удивило, потому что у меня сжималось сердце от того, насколько больно ему было. Мы иногда стали где-то видеться, но не вдвоем, а в компании. Это была история, когда мы раз в неделю большим сообществом бегали вместе. Потом бывало, что после бега мы могли просто поговорить об этой истории. Это продолжалось где-то, наверное, полгода", – продолжила Валентина Хамайко.

Ведущая объяснила, что с Андреем Онистратом чувствовала себя душевно хорошо – ей было интересно с ним говорить и комфортно рассказать о личных проблемах и переживаниях.

"Второй раз, когда мы начали встречаться, это не была история о том, что это какой-то период влюбленности или еще что-то. Это была встреча двух зрелых людей, у каждого из которых были какие-то свои определенные внутренние травмы, и мы их откровенно с Андреем проговаривали", – пояснила Хамайко.

Как сообщал OBOZ.UA, Валентина Хамайко узаконила свой брак с Андреем Онистратом после 18 лет совместной жизни. Несмотря на то, что у супругов уже было четверо детей, влюбленные были обручены, однако не спешили со свадьбой. Подробности – в нашем материале.

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