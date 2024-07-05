Валентина Хамайко после 18 лет совместной жизни официально расписалась с мужем и показала свадебные фото

Телеведущая "1+1 Украина" Валентина Хамайко и бизнесмен Андрей Онистрат официально зарегистрировали свой брак и стали супругами. Пара 18 лет вместе и имеет четырех общих детей.

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Об официальной регистрации брака Валентина Хамайко сообщила на своей странице в Instagram. Телеведущая также опубликовала в соцсети свадебные фото.

"18 лет совместной жизни вместе с Андреем. Мы уже узнали, что такое жить и в радости, и в горе… Научились ссориться и мириться, родили четырех детей, – написала в Instagram Валентина. – Успели обвенчаться, но не расписывались. Вчера наверстали и это".

Телеведущая призналась, что свадебное платье выбрала перед самым событием: "Забежала с детьми в шоурум и уже через 10 мин была готова прожить вместе еще одно важное событие в нашей жизни! Муж тем временем создавал для меня самый красивый букет".

"А уже сегодня Андрей снова едет в командировку, собирает форму, оружие и уезжает, – добавила Валентина. – На сколько, до конца неизвестно… Как всегда, 2-3 недели за несколько последних дней превратились в 2-3 месяца. Всегда ужасно нервничаю".

В интервью OBOZ.UA телеведущая признавалась, что когда муж ушел воевать со старшим сыном Остапом, для нее это стало очень тяжелым в психологическом плане периодом. Спасала работа в программе "Сніданок з "1+1". Вихідний": "Наличие телеэфиров в субботу и воскресенье стали своеобразной терапией. Более того, я считаю, что коллеги – Саша Попов, Игорь Цыганик, плюс вся наша команда эмоционально каждую неделю меня вытаскивали из непростого состояния. Я приходила на эфир – и становилось легче. Потом после программы мы начали ходить на кофе, где час просто говорили о жизни, многие смеялись. И это тоже меня очень поддерживало".

Также Валентина Хамайко рассказывала нам, как сильно изменился за время войны ее муж: "Моему мужу кажется, что он не изменился за годы войны. А действительно очень изменился. Когда возвращался с фронта, понимала: уже не такой, как раньше. Когда ехал, у меня был непростой эмоциональный период, потому что не знала, вернется ли в следующий раз".

"Очень тяжелые изменения произошли с Андреем после потери сына Остапа на фронте, – призналась Валентина. – Боль, которую мы переживаем, невыносима… Когда муж вернулся после похорон на фронт, я поняла, что мы отдаляемся друг от друга. Поймала себя на мысли, что, разговаривая по телефону, он в основном молчит. А потом трубка кладется – и все. Человек продолжает жить в тотальной боли. Меня очень пугало его состояние. Это были такие эмоциональные качели – страшно вспоминать. Поэтому я начала просить мужа перевестись поближе к нам. Потому что мы рассыпались как семья. Он перевелся".

Валентина уговорила Андрея обратиться к психологу: "Начала искать военных психологов, убеждать мужа в том, что это нужно. И не с первой попытки удалось найти специалиста, которому муж смог довериться. Я безгранично благодарна Оксане Шленской, которая стала психологом для Андрея. И я наконец-то могу сказать, что сейчас вижу совершенно другого человека. И дети говорят: папа изменился".

Ранее Валентина Хамайко признавалась в программе "Слава+", почему до сих пор не спешила с мужем в ЗАГС: "У Андрея были два предыдущих отношения, у меня тоже были отношения. У меня никогда не было это определенной самоцелью. Плюс, когда мы сошлись, это был такой период… Андрей сам по себе сложный человек, и я помню, что мы начали жить вместе и свои ощущения тоже помню: "Не знаю, сколько продлятся наши отношения, но мне так классно сейчас! Я так люблю этого человека!" Ибо это был первый и единственный человек в жизни, к которому я испытывала любовь".

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