Ведущая фестиваля в Каннах швырнула награду в обладательницу 'Золотой пальмовой ветви': курьезный момент попал на видео

Американская актриса Джейн Фонда, вручавшая награды Каннского кинофестиваля, попала в курьезную ситуацию. Вручив "Золотую пальмовую ветвь" победительнице этого года – французскому режиссеру Жюстин Трие – она вдогонку бросила в нее свиток. Он попал триумфаторке прямо в голову.

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Однако обладательница престижной награды даже не заметила, что произошло. Конфуз попал на видео, которое распространили в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Джейн Фонда вручила победительнице свиток и награду. Впрочем, когда режиссер провозглашала речь, она положила все вещи на трибуну, с которой свиток уже не забрала.

Ведущая заметила это, когда Трие уже уходила со сцены. Она попыталась привлечь внимание звезды, но та уверенно отдалялась.

На эмоциях Фонда не придумала ничего лучше, чем бросить свиток вдогонку Трие. Он полетел ей прямо в голову, что рассмешило зрителей в зале, но не озадачило обладательницу "пальмовой ветви".

Свиток быстро подняли с пола и отдали Жюстин Трие. Кстати, ее наградили за лучший фильм "Анатомия падения". С другими победителями можно ознакомиться в материале.

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