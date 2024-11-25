Вдова основателя Playboy разоблачила его тайны: какую фобию имел Хью Хефнер, зачем записывал имена любовниц и к чему склонял девушек

Кристалл Харрис, вдова покойного основателя Playboy Хью Хефнера, раскрыла подробности жизни в доме американского издателя. Модель выпустила мемуары "Говори только хорошее", где поделилась ранее неизвестными фактами о бывшем любимом.

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В частности, во фрагментах книги, опубликованных VIVA, Харрис рассказывает, что уехать из дома вместе с Хефнером наедине – было настоящим испытанием. Шеф-редактор Playboy страдал агорафобией и боялся оказаться в незнакомом месте. Именно поэтому знаменитость стремился иметь в своем имении все, чего только можно пожелать.

Страх основателя Playboy

"В конце концов, я поняла, что его мгновенная гневная реакция, когда я вспоминала о путешествиях, однодневных поездках или даже о свиданиях, как у обычной пары, можно объяснить тем, что за видимостью светского богача, летающего только классом люкс, скрывался человек, который страдает агорафобией", – вспоминает Харрис.

Несмотря на это, бизнесмен любил внимание людей, и время от времени он прогуливался по улочкам города в компании "официальных подружек". Девушки, которые жили в доме, надевали лучшие наряды, обували высокие каблуки и запрыгивали в лимузин. "Хотя Хеф не любил никуда уезжать, он обожал, когда его видели в городе. Это была загадка. Поэтому время от времени, обычно в четверг, мы помещали Хефа в безопасный пузырь, чтобы он мог показать нам себя, доказать, что он все еще мужчина", – пишет Кристалл.

Записная книга с именами девушек и уничтоженные кассеты

Как вспоминает модель, Хефнер носил с собой пленочный фотоаппарат, на который делал немало откровенных снимков девушек. "Хеф хотел, чтобы мы на камеру выставляли все напоказ, задирали юбки, расставляли ноги, не скрывали ничего. Многие девушки велись на это, и я наблюдала, как камера делала все больше к черту откровенных снимков – кипы и горы потенциального материала для шантажа, какой он, возможно, захочет использовать", – говорится в отрывке.

Кроме того, Хью имел черную записную книжку, на страницах которой хранил имена всех женщин, которых хоть раз приглашал в свою спальню. Как описывает Харрис в мемуарах, у ее покойного мужчины даже были специальные ниши для тайных камер в комнатах и он признался ей, что раньше "снимал сотни кассет с сексом". На вопрос любимой знали ли об этом женщины, Хефнер ответил: "Это моя спальня. Мой дом".

Однако потом издатель добавил – уничтожил все после скандала Памелой Андерсон и Томми Ли. "Он рассказал мне, что на некоторых кассетах было снято, как он спит с несколькими женщинами, некоторыми звездами первого эшелона. На других были дикие оргии, также со знаменитостями, политиками, бизнес-лидерами, некоторые из них были замужем", – поделилась женщина .

Конкуренция между девушками

В книге Кристалл делится своими размышлениями: мол, ей могли найти замену за 24 часа. "Все девушки вставляли импланты, имели сделанные носы и откачивали жир – другого пути, чтобы выдерживать конкуренцию, не существовало. Этого никто не говорил вслух, но мне было понятно: если я хочу здесь остаться, у меня нет другого выбора", – вспоминает Харрис, которая сама ложилась под нож пластического хирурга.

Даже в статусе жены модель выбирала партнерш мужу. Как признается автор, для нее было облегчением, когда в спальне были другие девушки, ведь в этот момент она могла отдохнуть. Каждую пятницу в имении был "день выплат".

"Впервые я получила деньги, когда еще здесь жили близнецы (Ред. – Карисса и Кристина Шеннон.), предполагаю, они хотели скрывать это от меня как можно дольше, но через несколько недель после того, как я переехала, я услышала, как они говорили о том, что "получают деньги от Хефа", – пишет Кристалл. – Неохотно они объяснили, что по пятницах каждая из нас получает деньги, которые у нас есть возможность потратить на одежду, косметику или украшения, без которых мы не сможем быть настоящими девушками Playboy".

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