Вдохновил всю страну: герой сети 5-летний Матвей показал свое хозяйство. Видео

Автор TikTok-хита "Скоро уже будет Паска", 5-летний Матвей из Черкасщины показал украинцам свое хозяйство. Видео с его участием в соцсетях набрало уже более 10 млн просмотров.

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В гостях у семейства фермеров побывали корреспонденты ТСН. Самая большая гордость мальчика – 3 га земли, где семья выращивает овощи (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Кроме того, отец Матвея занимается мясной продукцией, рекламу которой и сделал ребенок. Мужчина ведет собственный блог в YouTube, в котором рассказывает о выращивании овощей, производстве сыра и мясных изделий.

Сам же мальчик постоянно выдает "перлы", практически каждое его слово – почти мэм. В соцсетях шутят, что он – будущий маркетолог, а некоторые даже хотят заказать у ребенка рекламу.

Напомним, маленький Матвей стал звездой TikTok после того, как его оригинальная реклама мясных изделий родителей перед Пасхой так понравилась украинцам, что стала вирусным хитом. Зажигательный трек создали МЮСЛИ UA, подарившие Украине многие известные песни.

Отец мальчика Владимир Брус рассказал, что во время съемки одного из роликов сын решил помочь прорекламировать товар и неожиданно стал настоящей звездой.

"Скоро уже будет Пасха, так что заказывайте мясо и колбасу, и сардельки, и курочку. Все то, что есть домашнее, заказывайте", – простодушно предложил маленький украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксклюзивно для нашего издания мальчик вместе с отцом ответили на интересующие всю страну вопросы. Мужчина отметил, что такая популярность ребенка стала для семьи полной неожиданностью.

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