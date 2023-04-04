''Скоро вже буде Пасха'': маленький украинец восхитил сеть оригинальной рекламой и стал звездой вирусного трека

Маленький сын фермеров в Киевской области по имени Матвей стал звездой в сети. Его оригинальная реклама мясных изделий родителей перед Пасхой так понравилась украинцам, что даже стала вирусным хитом.

Видео дня

Зажигательный трек создали МЮСЛИ UA, подарившие Украине многие известные песни. Оригинал появился в TikTok-аккаунте Владимира Бруса – отца маленькой звезды (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Для своего YouTube-канала, насчитывающего более 100 тысяч подписчиков, отец Матвея снимает видео о жизни и деятельность своего хозяйства. Во время съемки одного из роликов, сын решил помочь родителям прорекламировать товар и неожиданно для себя стал настоящей звездой.

"Скоро уже будет Пасха, так что заказывайте мясо и колбасу, и сардельки, и курочку. Все то, что есть домашнее, заказывайте", – спешно сказал маленький украинец.

Оригинальный фрагмент за неделю собрал почти 8 млн просмотров, но трогательная реклама попала на глаза МЮСЛИ UA, создавших ремикс. Танцевальный трек пришелся по душе не только украинцам, дома готовящимся к Пасхе, но и военным на передовой.

Под вирусный звук свои забавные ролики с танцами и мемами сняли более 40 тысяч человек всего за три дня. Видео собирают миллионы просмотров, лайков и много одобрительных комментариев.

"Мамин бизнесмен", "Когда ребенок определился с профессией, а ты – нет", "Бог маркетинга", "Поднимается настроение, когда вижу этого малыша", "Я уже мысленно достаю деньги из кошелька", – говорится в сообщениях.

OBOZREVATEL решил собрать самые забавные ролики пользователей

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