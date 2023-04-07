''Это стало неожиданностью'': герой хита ''Скоро вже буде Пасха'' с отцом дали первое интервью о внезапной славе и рождении вирусной фразы

О 5-летнем Матвее из семьи фермеров на Киевщине несколько недель назад узнало все украинское TikTok-сообщество. Трогательная реклама мясных изделий на Пасху из уст маленького украинца даже стала хитом, над которым поработали известные Мюсли UA.

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"Скоро уже будет Пасха, так что заказывайте мясо и колбасу, и сардельки, и курочку. Все то, что есть домашнее, заказывайте" – новый мем от Матвея, который пленил украинское интернет-пространство накануне Пасхи и набрал уже 10 миллионов просмотров. Мы решили поближе познакомиться с Матвеем и его семьей и узнать, что он сам думает о неожиданной славе и внимании Мюсли UA. Эксклюзивно для OBOZREVATEL они вместе с отцом Владимиром ответили на интересующие всю страну вопросы.

– Начнем с главного. Сегодня вышла полная версия ремикса на фразу вашего сына от главных хитмейкеров страны Мюсли UA. Вы с Матвеем уже слышали?

– Конечно! Очень понравился ремикс. У меня в голове сегодня целый день играет эта мелодия.

– А хотел бы Матвей лично познакомиться с Мюслями? Может, запланировать еще одну коллаборацию?

– Сын очень любит их слушать. Мы были бы счастливы поучаствовать и в следующих треках и запланировать новую коллабу.

– Как появилась легендарная фраза о Пасхе и колбаске?

– В тот день мы пошли сажать огород, и я, как обычно, снимал видео для своего YouTube-канала. Камера была включена, и я говорю Матвею: "Пойди, поболтай в камеру, скажи, что скоро Пасха и пусть люди покупают мясо", так как у меня бизнес по мясной продукции. Малый побежал и сымпровизировал этакий стишок. Потом, когда я монтировал видео, нашел этот кусочек и решил опубликовать его в TikTok.

– Ожидали ли вы столь мгновенной популярности и восхищения аудитории?

– Я ожидал, что видео понравится аудитории, но что станет настолько виральным – конечно, нет. Это стало полной неожиданностью.

– Знает ли мальчик, что видео стало вирусным и как реагирует на это?

– Да, Матвей знает, но он к этому относится совершенно спокойно. Для него в популярности нет ничего особенного. Все соседи и друзья тоже знают о нас, подписаны на мой канал и радуются нашим успехам.

– Говорят, что для длительной интернет-популярности важно найти свою фишку. Планируете ли продолжать снимать Матвея в своих роликах?

– Конечно, так как я уже давно этим занимаюсь, я планирую продолжать развивать свой канал, делать еще больше видео. Мне это нравится, это мое хобби. И Матвею очень нравится тоже.

Прокомментировали безумный успех столь неожиданной коллаборации и сами Мюсли UA. Хитмейкеры не остановились только на треке, а представили еще и отдельную видеоработу, собранную из видеороликов десятков украинцев под трендовый звук.

– "Трек "Скоро буде Пасха" появился спонтанно и легко. С того момента, как мы увидели видео маленького парня Матвея Бруса и до релиза в ТікТок прошло меньше суток. С такой же легкостью #СБП разорвал ТікТок и заставил нас задуматься о полной версии этого трека. "Скоро буде Пасха" получился действительно вирусным, ведь даже маленькие аккаунты собирали и собирают под него миллионные просмотры. К настоящему времени снято уже более 135 000 видео под этот звук. Взрослые и дети, гражданские и военные, люди и животные… кого только не снимали под наш трек. Именно поэтому, делая клип под наш новый хит, мы решили использовать ваши именно ваши тиктоки", – обратились к поклонникам Мюсли UA.

Ранее OBOZREVATEL писал о ставшей хитом лирической композиции "Хочеш". Еще задолго до релиза фрагмент песни стал популярным в сети.

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