Василий Вирастюк впервые полностью показал свою любимую Ирину, которая на 11 лет младше спортсмена. Фото
Известный украинский спортсмен Василий Вирастюк впервые полностью показал свою любимую Ирину Зинченко, которая на 11 лет младше силача. Раньше он скрывал ее личность, называя только имя и возраст.
Так, он опубликовал в InstaStories памятное фото с семьей музыканта Виктора Бронюка. Двум парам удалось вместе насладиться кофе и мило пообщаться перед тем, как сделать общий кадр.
"Такая приятно-неожиданная встреча", – отметил Василий Вирастюк.
На фото знаменитость позирует для кадра с любимой Ириной, а рядом стоят Виктор Бронюк с женой.
Встреча прошла в Ивано-Франковске, а уже потом спортсмен отправился в путь. С какой целью он туда наведался, звезда не раскрывает.
Напомним, в январе Василий Вирастюк стал отцом в пятый раз. Его любимая Ирина, которая на 11 лет младше, родила ему мальчика. Супруги решили не создавать лишних интриг из-за пополнения в семье, поэтому рассекретили, как назвали новорожденного. Полное имя мальчика – Ярослав, а вот его сокращенная форма довольно необычная – Ярек.
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