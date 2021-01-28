Василий Лановой попал в реанимацию из-за осложнений, вызванных коронавирусом

Российский актер и народный артист СССР Василий Лановой, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, переведен в реанимацию.

Об этом сообщает издание "РБК" со ссылкой на директора Театра им. Вахтангова Кирилла Крока. Отмечается, что состояние 87-летнего актера резко ухудшилось.

"Василий Семенович находится в реанимации под наблюдением врачей. Ночью ему стало хуже, это последствия COVID-19. Ирина Петровна Купченко, его супруга, тоже находится в больнице", – сообщил Крок.

Напомним, что супруга Ланового Ирина Купченкко также заразилась коронавирусом. Однако ранее она не ложилась в больницу и лечилась дома.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве.

Известен по фильмам "Алые паруса", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", "Офицеры" и многими другими.

В 1985 году Лановой был удостоен звания народного артиста СССР.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Лановой и его супруга Ирина Купченко заразились коронавирусом 2 января. Несмотря на нормальное самочувствие врачи решили госпитализировать актера из-за его возраста