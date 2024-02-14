'Снег' в крови у твоей дверей': Ирина Билык мощно обратилась к Киркорову, который 'продал душу дьяволу'

Украинская певица Ирина Билык отреагировала на визит Филиппа Киркорова в Горловку. Россиянин-путнист и бывший народный артист Украины выступил перед захватчиками в местной больнице, исполнив культовую песню украинки "Снег".

Таким образом, пропагандист хотел "отбелить" свою репутацию после скандала с "голой вечеринкой" блогера Насти Ивлеевой. Билык молчать не стала, опубликовав поэтический ответ на своей Instagram-странице.

Дело в том, что звезда, являющаяся автором песни, в свое время дала право Киркорову на исполнение композиции. Однако после полномасштабного вторжения Билык забрала свои слова назад, запретив путинисту петь этот трек.

"Снег в крови у твоей двери" назвала свою поэзию украинка. Она зачитала строки на русском, на фоне видео были показаны ужасные кадры войны. Билык призвала Киркорова наконец-то понять смысл песни и добавила, что он продал душу дьяволу, а вернуть ее уже не сможет.

Ранее Ирина Билык представила украиноязычную версию песни "Снег", которая стала чувственным гимном всех женщин. Киркорова, в свою очередь, продолжают игнорировать в российском медиапространстве из-за "голой вечеринки". Пропагандиста даже вырезали из украинского сериала "Сваты", где он появился только в одной из сцен.

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