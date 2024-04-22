Анна Кошмал назвала российского актера из 'Сватов', всегда поддерживавшего Украину

Украинская актриса Анна Кошмал, известная за ролью Жени в популярном российском сериале "Сваты", рассказала, что звезда последних его сезонов, актер Александр Феклистов (играл Сан Саныча) был едва ли не единственным на съемочной площадке с проукраинской позицией и поддержал Украину с началом полномасштабного вторжения России.

Она рассказала в проекте "Вихідний 2.0", что не удивлена любовью к "русскому миру" других известных кинозвезд из сериала, которые каждый сезон появлялись на экранах. Впрочем, политическая позиция Феклистова для нее была понятна всегда, хотя и почти не общалась с ним.

"Феклистов, да, всегда был очень проукраинским. Лично с ним не общалась, только видела его поддержку. Видео, которое он записал. Я уверена, что он уехал давно. У него уже и так были планы, насколько я знаю", – прокомментировала Кошмал.

Александр Феклистов хоть и имеет российское гражданство, но с начала полномасштабного вторжения в Украину решил уехать в Европу. Артист признался, что не чувствовал опасности со стороны государства из-за поддержки украинцев, но его наказали отменой всех спектаклей. Уже после отказа участвовать в пропагандистских мероприятиях и ехать в оккупированные украинские города его карьера в России окончательно была закончена.

Актер через несколько месяцев после нападения России записал свое видеообращение в поддержку Украины, обращаясь чуть ли не от всего народа с чувством собственного стыда и позора.

В частности, Анна Кошмал рассказала, какими на самом деле были на съемочной площадке отношения с коллегами из страны-агрессора. Она вспомнила, что общались они очень редко и даже телефоны друг друга не имели.

"Все почему думают, если мы в сериале семья, то у нас и в жизни такие отношения. Но это неправда. Мы могли поужинать вместе, но вне проекта мы никогда не переписывались, не звонили друг другу. У меня даже нет ни одного номера телефона этих людей. У нас никогда не было контакта. Мы приехали, поработали и разъехались. Никогда не было никаких родственных связей. На дружеские отношения никогда не переходили, только рабочие", – рассказала звезда.

Напомним, Анна Кошмал снималась в "Сватах" до 2021 года и играла роль Жени. После 24 февраля 2022 года она вспоминает, что поддержали Украину только два актера из сериала: Александр Феклистов и Андрей Бирин, игравший жениха Жени, англичанина Джека.

Ранее OBOZ.UA писал, что Феклистов еще со времен съемок в сериале ссорился с коллегами из-за политической позиции. Те, по его словам, не хотели признавать независимость Украины.

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