Валерий Меладзе впервые за долгое время показал фото со старшым сыном

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
1,0 т.
Валерий Меладзе

Известный российский певец Валерий Меладзе показал редкое фото со своим старшим сыном Константином от экс-солистки группы "ВИА Гра" Альбины Джанабаевой.

Черно-белый кадр артист опубликовал 26 февраля на личной странице в Instagram по случаю 17-го дня рождения парня. Так, на снимке отец и сын сидят в одинаковой одежде и одной и той же позе.

"Сегодня моему старшему сыночку исполняется 17 лет! Он целеустремленный и последовательный. Если бы я был таким, то многого бы добился!" – написал Валерий.

Валерий Меладзе с сыном Константином

Отметим, что поклонники певца восхитились внешностью 17-летнего Кости. Они написали множество комплиментов парню.

"Какой красивый у вас сын", "С днем рождения! Такой же красавец, как и папа!", "Копия папы", "Хороший мальчик", – написали люди.

Поклонники написали множество комплиментов
Поклонники написали множество комплиментов
Поклонники написали множество комплиментов
Поклонники написали множество комплиментов

Напомним, Константин – первый общий сын певца и музыканта Валерия Меладзе и экс-солистки группы "ВИА Гра" Альбины Джанабаевой. Мальчик родился в 2004 году, когда артист еще был женат на Ирине Меладзе.

В 2014 году Валерий и Альбина стали мужем и женой. 2 июля того же года у пары родился второй сын, которого назвали Лукой. Мальчиков звездные родители почти не показывают.

Меладзе и Джанабаева с сыном Константином

Как сообщал OBOZREVATEL:

Россиялюдизвездышоу-бизнесшоуВалерий Меладзе