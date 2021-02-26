Валерий Меладзе впервые за долгое время показал фото со старшым сыном
Известный российский певец Валерий Меладзе показал редкое фото со своим старшим сыном Константином от экс-солистки группы "ВИА Гра" Альбины Джанабаевой.
Черно-белый кадр артист опубликовал 26 февраля на личной странице в Instagram по случаю 17-го дня рождения парня. Так, на снимке отец и сын сидят в одинаковой одежде и одной и той же позе.
"Сегодня моему старшему сыночку исполняется 17 лет! Он целеустремленный и последовательный. Если бы я был таким, то многого бы добился!" – написал Валерий.
Отметим, что поклонники певца восхитились внешностью 17-летнего Кости. Они написали множество комплиментов парню.
"Какой красивый у вас сын", "С днем рождения! Такой же красавец, как и папа!", "Копия папы", "Хороший мальчик", – написали люди.
Напомним, Константин – первый общий сын певца и музыканта Валерия Меладзе и экс-солистки группы "ВИА Гра" Альбины Джанабаевой. Мальчик родился в 2004 году, когда артист еще был женат на Ирине Меладзе.
В 2014 году Валерий и Альбина стали мужем и женой. 2 июля того же года у пары родился второй сын, которого назвали Лукой. Мальчиков звездные родители почти не показывают.
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