Катастрофа в Броварах и смерть руководства МВД: звезды отреагировали на падение вертолета возле детского сада

В результате падения вертолета вблизи детского сада в городе Бровары Киевской области 18 января погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД, дети и прохожие, что не могло остаться без реакции украинских звезд. Они выразили свои соболезнования и прокомментировали авиакатастрофу.

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Свои комментарии знаменитости оставили в социальных сетях. OBOZREVATEL решил рассказать о реакции лидеров мнений (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Господи, только увидела новости. Да что же это за ужас", – написала певица Надя Дорофеева.

"Трагедия в Броварах – это шок. Соболезнование семьям погибших. Что-то 2023 год не очень начался", – отреагировал телеведущий Андрей Бедняков.

"Господи! Бровары", – прокомментировала трагедию Кристина Решетник, добавив заплаканное эмоджи.

"Это какой-то ужас. Мои соболезнования всем пострадавшим", – написала актриса Наталья Денисенко.

"Сколько еще боли", – написала солистка группы Hardkiss Юлия Санина.

"Можно ли привыкнуть к таким новостям? Нет. Невозможно. Пропускаю ли я смерти детей в Днепре, Броварах, в каждом городе Украины через себя? Да. Потому что я отец троих. Мои дети такие же, как эти малыши, – ничем не виновные", – высказался ведущий Анатолий Анатолич.

"Трагические утренние новости. Искренние соболезнования родным погибших", – написал ведущий Григорий Решетник.

"Особенно страшно осознавать смерть маленьких детей. Для меня эта трагедия и личная. Я хорошо знал Дениса Монастырского и Евгения Енина. За последние 10 месяцев мы много сотрудничали, вместе приближая Победу. Денис и Женя были умными, преданными Украине людьми. Очень тяжелая потеря", – заявил лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

"Соболезнования всем семьям погибших. Должны держаться. Если честно – это жесть", – прокомментировала исполнительница Светлана Тарабарова.

"Ужасная трагедия", – написал ведущий Александр Педан.

"Господи, когда этот ад кончится?" – спросила Лилия Ребрик.

Напомним: в среду, 18 января, в одном из районов города Бровары упал вертолет, в результате чего произошел взрыв, после которого начался пожар. На месте происшествия работают все службы, есть пострадавшие и погибшие, в частности дети.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в сети появились первые кадры с места крушения. По одной из версий, вертолет задел крышу детского сада.

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