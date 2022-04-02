Вакарчук показал редкое фото с дочерью

Известный украинский певец, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук опубликовал редкое фото с приемной дочерью Дианой Фонаревой во Львове. Знаменитый отец вместе с девушкой изображены на снимке держащими сине-желтый флаг, подаренный от бойцов Сухопутных войск Вооружённых сил Украины.

Соответствующее фото Вакарчук опубликовал на личной странице в Instagram. Певец отметил, что флаг ему подарили бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Развернули его во Львове вместе с дочерью Дианой. Кстати, она вместе с командой единомышленников волонтерит во Львове с первых дней войны. Помогают беженцам с Востока, попавшим во Львов, найти убежище в разных городах Европы", – написал Святослав Вакарчук.

Видео дня

Отметим, что Диана Фонарева является дочерью гражданской жены Вакарчука Ляли Фонаревой от первого супруга, львовского бизнесмена Владимира Тарасюка. Святослав и Ляля пробыли в браке 20 лет, а в июне 2021 года они развелись. Несмотря на то, что девушка приемная дочь певца, за более чем два десятка лет она стала для него практически родной.

Известно, что Диана училась в Киеве в гимназии и университете, по окончанию которого стала специалистом по международной информации. В 2018-м закончила Ноттингемский университет в Британии и получила диплом магистра.

Добавим, что 46-летний украинский музыкант 19 августа 2021 года впервые стал отцом. Избранница Вакарчука – продюсер компании Radioaktivefilm Евгения Яцута – родила ему сына, которого назвали Иван.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Святослав Вакарчук приехал на несколько дней во Львов, где встретил врача из Мариуполя той больницы, которую российские войска разбомбили 9 марта.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!