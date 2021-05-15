Вакарчук ездил праздновать день рождения к 'родным людям' в АТО. Видео

Украинский исполнитель, лидер популярной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, которому 14 мая исполнилось 46 лет, поехал праздновать свой день рождения к бойцам, которые дислоцируются под Авдеевкой.

Роликом из АТО артист поделился на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы). Вакарчук рассказал, что встречает свой день рождения в компании родных людей. Кроме того, он признался, что это один из лучших его дней рождений.

"Сейчас я нахожусь в очень важном для себя месте, фактически я отмечаю свой день рождения в компании настоящих друзей – это наши бойцы, которые недалеко от Авдеевки защищают наше с вами мирное небо", – говорил в видео музыкант.

После своих слов в ролике Вакарчук перевел камеру на группу бойцов, которые поздравили его с днем рождения – они начали ему хлопать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Святослав Вакарчук показал редкое фото жены и нежно поздравил ее с днем рождения.