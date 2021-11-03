В Украину запретили въезд еще 32 артистам из РФ: кто попал в черный список

Министерство культуры и информационной политики Украины обновило перечень лиц, которым запрещен въезд на территорию страны и против которых применены другие санкции. Таким образом, в черном списке уже 258 фамилий.

Правки, которые были внесены в Закон Украины "О кинематографии", появились на сайте Минкульта 3 ноября. Согласно этому документу, лица из списка не могут пересекать украинскую границу.

Кроме того, на территории страны нельзя выставлять в прокат киноленты или другие произведения, над которыми работали указанные персоны.

Перечень был дополнен 32 строчками. Действие ограничений против этих лиц началось с 1 ноября 2021 года.

Видео дня

Речь идет о таких российских артистах:

Павел Богомолов

Илья Власов

Михаил Разинкин

Анастасия Бакланова

Роман Гусев

Константин Гапонов

Вячеслав Земляной

Максим Шпаковский

Андрей Фомин

Илья Домбровский

Юрий Котов

Людмила Яковлева

Игорь Лучихин

Татьяна Бурнакина

Екатерина Федченко

Екатерина Насонова

Андрей Пензин

Владимир Миллер

Александр Романов

Усейн Дегерменджи

Александр Классен

Андрей Скабар

Сергей Воробьев

Валентин Томусяк

Александр Загляев

Роман Никифоров

Дмитрий Чудин

Александр Лапшов

Александр Марушев

Егор Попов

Евгений Кузьмин

Михаил Грищенко

Отметим, что определением действий, которые угрожают национальной безопасности, занимаются СНБО, СБУ или Нацсовет по телевидению и радиовещанию. Они передают Министерству культуры имена установленных лиц, а ведомство формирует черный список.

Напомним, что недавно президент Владимир Зеленский поручил правительству доработать законодательство и проанализировать соблюдение закона "О гастрольных мероприятиях в Украине".

Таким образом глава государства отреагировал на петицию шоумена Игоря Кондратюка. Тот предлагал запретить выступления в стране артистов из России, которые не поддерживали Украину.

Как писал OBOZREVATEL: