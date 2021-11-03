В Украину запретили въезд еще 32 артистам из РФ: кто попал в черный список

Дарья Дурова
Дарья Дурова
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Украина расширила перечень запрещенных артистов

Министерство культуры и информационной политики Украины обновило перечень лиц, которым запрещен въезд на территорию страны и против которых применены другие санкции. Таким образом, в черном списке уже 258 фамилий.

Правки, которые были внесены в Закон Украины "О кинематографии", появились на сайте Минкульта 3 ноября. Согласно этому документу, лица из списка не могут пересекать украинскую границу.

Кроме того, на территории страны нельзя выставлять в прокат киноленты или другие произведения, над которыми работали указанные персоны.

Перечень был дополнен 32 строчками. Действие ограничений против этих лиц началось с 1 ноября 2021 года.

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Речь идет о таких российских артистах:

  • Павел Богомолов

  • Илья Власов

  • Михаил Разинкин

  • Анастасия Бакланова

  • Роман Гусев

  • Константин Гапонов

  • Вячеслав Земляной

  • Максим Шпаковский

  • Андрей Фомин

  • Илья Домбровский

  • Юрий Котов

  • Людмила Яковлева

  • Игорь Лучихин

  • Татьяна Бурнакина

  • Екатерина Федченко

  • Екатерина Насонова

  • Андрей Пензин

  • Владимир Миллер

  • Александр Романов

  • Усейн Дегерменджи

  • Александр Классен

  • Андрей Скабар

  • Сергей Воробьев

  • Валентин Томусяк

  • Александр Загляев

  • Роман Никифоров

  • Дмитрий Чудин

  • Александр Лапшов

  • Александр Марушев

  • Егор Попов

  • Евгений Кузьмин

  • Михаил Грищенко

Отметим, что определением действий, которые угрожают национальной безопасности, занимаются СНБО, СБУ или Нацсовет по телевидению и радиовещанию. Они передают Министерству культуры имена установленных лиц, а ведомство формирует черный список.

Напомним, что недавно президент Владимир Зеленский поручил правительству доработать законодательство и проанализировать соблюдение закона "О гастрольных мероприятиях в Украине".

Таким образом глава государства отреагировал на петицию шоумена Игоря Кондратюка. Тот предлагал запретить выступления в стране артистов из России, которые не поддерживали Украину.

Как писал OBOZREVATEL:

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