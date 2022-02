В Украине впервые выступит обладатель 12 'Грэмми' и самый сексуальный мужчина мира Джон Ледженд

Музыкант мирового масштаба, двенадцатикратный обладатель премии "Грэмми", автор платиновых альбомов и самый сексуальный мужчина 2019 года по версии журнала People Джон Ледженд впервые выступит в Украине. Американский певец станет хэдлайнером международного джазового фестиваля Leopolis Jazz Fest, который с 2011 года проходит во Львове.

Об этом организаторы сообщили на официальном сайте фестиваля. Выступление легендарного исполнителя запланировано на 26 июня.

Джон Ледженд является одним из 15-ти людей во всем мире, которые удостоились статуса EGOT. В аббревиатуре зашифрованы названия четырех наград: Emmy, Grammy, Oscar и Tony. Музыкант в свое время получил их все.

За карьеру исполнитель выпустил 7 популярных альбомов, а композиция All Of Me стала одной из самых продаваемых за всю историю музыки.

Первую статуэтку "Грэмми" вокалист получил в 2006-м, когда ему было 28 лет. Тогда самую престижную музыкальную награду Ледженду вручили за дебютный альбом Get Lifted. В 2015-м артист удостоился премий "Оскар" и "Золотой глобус" за сингл Glory, написанный для исторической драмы Авы Дюверней "Сельма".

С 2013 года Ледженд стал для поклонников примером для подражания не только как артист, но и как семьянин. Музыкант женился на телеведущей Крисси Тейген. Она снимается в его клипах и, по всей видимости, вдохновляет супруга на создание хитов. Пара воспитывают дочь Луну и сына Майлза.

Коротко о фестивале:

Leopolis Jazz Fest – международный джазовый фестиваль, который ежегодно проходит в июне во Львове. Впервые состоялся в 2011 году. В 2016 "The Guardian" отметил его в списке лучших европейских джаз-фестивалей. Инициатором создания меропрития выступил бизнесмен Михаил Фридман.

Ранее OBOZREVATEL писал, что итальянская рок-группа Måneskin, которая победила на Евровидении-2021, планировала приехать с концертом в Киев 7 марта. Однако позже стало известно, что выступление не состоится. О причинах читайте в нашем материале.