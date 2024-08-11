'В тот же день я собрал вещи и вернулся в Португалию': журналист Жозе Мильязеш рассказал о наглом предложении от российского чиновника-путиниста

Португальский журналист, историк и лидер взглядов Жозе Мильязеш, 38 лет проживший в России, рассказал, в каких железных перчатках его пытались держать депутаты Госдумы после начала войны в Украине в 2014 году. Он, поняв риски одного наглого предложения чиновника-путиниста, немедленно собрал вещи и уехал из страны.

Видео дня

Журналист также рассказал о менталитете россиян и ужасных условиях, в которых приходилось жить, пока учился в университете в Москве. Об этом Жозе Мильязеш сообщил в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Он отметил, что россияне много лгали и часто бывало, что публиковали свои тексты под авторством Мильязеша. В 2014 году ему без объяснения выдали аккредитацию на срок в половину меньше обычного, а вдобавок еще и пробовали запугать.

"было много лжи. Даже тексты якобы моего авторства действительно писал не я! У меня возникли проблемы с аккредитацией. Раньше мне ее выдавали на год, но в 2014-м почему-то выдали только на полгода и предупредили: если буду "плохо себя вести", то могут вообще не дать. А я привык говорить все, что думаю", – объяснил лидер взглядов. Это стало первым "красным флажком" для желания покинуть Россию.

Он добавил, что окончательно решил уехать на родину в Лиссабон, Португалия, только после того, как российский чиновник предложил работу пропагандистом на ведущем телеканале. Хотя это могло журналиста сделать невероятно популярным в РФ, тот, не обдумывая предложение, собрал чемоданы и уехал за границу.

"Однажды меня пригласили на разговор к одному чиновнику, который задавал мне глупые вопросы в течение полутора часа, что-то вроде: "Почему вы пишете книги?", "О чем они?" На что я отвечал, мне мне нравится писать. При этом предложил ему купить их и прочесть, они же на русском языке! В конце нашего разговора чиновник предложил мне заниматься пропагандой на одном из центральных каналов России. Я послал его на три буквы. На этом все и кончилось. После таких разговоров, знаете ли, не надо испытывать судьбу. Да и устал уже от такой жизни в Москве... В тот же день я купил билет в Лиссабон, собрал вещи и уехал. Жалею, что не сделал этого раньше", – отметил Жозе Мильязеш.

В частности, историк объяснил, что поведение чиновника-путиниста присуще россиянам. Они всегда считали людей других национальностей ниже себя, но когда какие-то народы лидировали в определенной отрасли, открыто завидовали и притесняли.

"Моя студенческая жизнь на историческом факультете МГУ (Московский государственный университет имени Ломоносова) не отличалась ничем от миллионов других студентов. Учился я неплохо, иногда баловался. Конечно, первое время было тяжело, вдали от семьи. Русского языка, кроме слова "товарищ", не знал. Позже научился отличать россиянина от украинца, эстонца или еврея. Что меня поражало, так это антисемитизм и презрение к некоторым национальностям в университете, где я учился. Россияне считают себя лучшими и завидуют народам, которые живут лучше их, мол, все должны жить одинаково", – сообщил он. Как видим, социализм всегда был присущ россиянам.

Впрочем, Жозе Мильязеш напомнил, что во время учебы в университете ужасно питался – приходилось есть яйца и сосиски. Более того, его удивляли ужасные русские сочетания в пище. Ситуацию спасала украинка-одногруппница, которая вкусно готовила жареный картофель.

"Первый месяц я питался сосисками и вареными яйцами, потому что из еды даже смотреть не мог на манные и овсяные каши. А еще меня поражало, почему в любое блюдо добавляли сметану – суп со сметаной, еще что-то там тоже! Я им, россиянам, говорил, что они безумны. То есть питание там было для меня проблемой. Впрочем, хочу сказать, что лучшего жареного картофеля, который готовила моя украинская одногруппница Ирина, я нигде в мире не ел!" – – сказал историк.

Ранее OBOZ.UA писал, что звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров высмеял путинскую Россию и назвал россиян рабами. Он рассказал, какой представляет идеальную РФ и за что он "воюет" после бегства в Европу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!