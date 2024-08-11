'Послал его на три буквы'. Португальский журналист Жозе Мильязеш – о 38 годах жизни в России, безумии Путина и лучшем президенте Украины

Голос этого человека знает едва ли не каждый португалец, а мнение настолько авторитетно, что один из ведущих каналов Португалии специально создал программу на основе его документальных сюжетов с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Жозе Мильязеш – историк, переводчик, журналист, писатель и теле- и радиоведущий – еще юношей в поисках светлого будущего уехал в Россию, где прожил 38 лет, и в 2014-м резко принял решение вернуться на родину.

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С этого времени мужчина активно поддерживает Украину и даже написал о ней книгу. Чем поразил Мильязеша менталитет и быт россиян, как он адаптировался к жизни в РФ и кого из украинских президентов считает лучшим – читайте в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA.

– В 1977 году вы, 18-летний юноша, настолько поверили в идеологию коммунизма, что, несмотря на просьбы родителей (мать на коленях умоляла этого не делать!), поехали в Советский Союз искать "рай на земле". Как вообще так вышло?

– Я был молодым коммунистом, который верил, что СССР уже близок к светлому будущему. Вот я и уехал. Тогда мое решение было непонятно для семьи и близких друзей. К тому же у меня не было средств, чтобы учиться в университете Португалии, поэтому со временем им пришлось понять мой выбор.

– Как вы адаптировались в России? Какой менталитет, по вашему мнению, у россиян? Отношение к иностранцам? Расскажите в целом о вашей жизни там в течение 38 лет.

– Моя студенческая жизнь на историческом факультете МГУ (Московский государственный университет имени Ломоносова) не отличалась ничем от миллионов других студентов. Учился я неплохо, иногда баловался. Конечно, первое время было тяжело, вдали от семьи. Русского языка, кроме слова "товарищ", не знал. Позже научился отличать россиянина от украинца, эстонца или еврея. Что меня поражало, так это антисемитизм и презрение к некоторым национальностям в университете, где я учился. Россияне считают себя лучшими и завидуют народам, которые живут лучше их, мол, все должны жить одинаково.

Первый месяц я питался сосисками и вареными яйцами, потому что из еды даже смотреть не мог на манные и овсяные каши. А еще меня поражало, почему в любое блюдо добавляли сметану – суп со сметаной, еще что-то там тоже! Я им, россиянам, говорил, что они безумны (улыбается). То есть питание там было для меня проблемой. Впрочем, хочу сказать, что лучшего жареного картофеля, который готовила моя украинская одногруппница Ирина, я нигде в мире не ел!

Через полгода, как приехал, начал работать переводчиком – переводил советские фильмы на португальский язык для Африки (на португальском языке говорят в таких странах, как Ангола, Мозамбик, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи. – Ред.), потому что стипендии не хватало, хотя она была даже вдвое выше, чем получал советский студент.

– То есть вы выучили русский язык только за полгода?

– Не совсем, но мы работали вместе с россиянами и украинцами, владеющими португальским языком, и так я зарабатывал на жизнь.

После окончания университета продолжал работать переводчиком для разных изданий, а с 1989 года работал журналистом для португальского радио, позже для газет и телевидения. Когда распался Советский Союз, в России происходило много трансформаций – многое рухнуло, обворовалось, уже не было португальских корреспондентов в Москве. Я никогда не был журналистом, не знал, как правильно все это делать. Но мне везло, я не жаловался, что не хватает новостей. Проблема была только в недостатке времени – не успевал. Это была работа день и ночь. Даже в больнице, куда несколько раз попадал с туберкулезом, я работал, не лежал в постели, а бегал по телефону комментировать события в СССР.

– Ваша жена по национальности эстонка, вы – португалец. Каких традиций придерживались и как воспитывали детей?

– Наши дети говорят на трех языках – португальском, эстонском и русском. Что касается традиций, то мы соблюдаем древнюю португальскую поговорку "В Риме будь римлянином", то есть нужно уважать законы и правила того общества, в котором живешь.

– В 2004 году вы ездили в Киев, чтобы поддержать Революцию достоинства. Не возникла ли тогда мысль переехать в Украину?

– Да, я до сих пор вспоминаю Майдан, где был несколько раз как журналист, а в последний раз взял с собой жену, которая очень хотела поехать, чтобы своими глазами увидеть это историческое событие в Киеве. Но переезжать в Украину не думал, потому что это было бы плохо для моей карьеры, потому что тогда информационным центром была Россия. Хотя Киев мне очень нравился. Несколько раз меня даже приглашали на ток-шоу к Савику Шустеру.

– Кого из президентов Украины вы могли бы выделить?

– По-моему, лучше всего проявил себя Владимир Зеленский. Он неудачно начал свое президентство, но в самый ответственный момент, когда Россия вторглась в Украину, Зеленский показал, что он решительный политический руководитель, который может возглавить народ в борьбе против агрессора.

– Почему в 2014 году решили вернуться в Португалию? Было ли это связано с оккупацией Крыма и военными действиями россиян на Донбассе?

– Понимаете, было много лжи. Даже тексты якобы моего авторства действительно писал не я! У меня возникли проблемы с аккредитацией. Раньше мне ее выдавали на год, но в 2014-м почему-то выдали только на полгода и предупредили: если буду "плохо себя вести", то могут вообще не дать. А я привык говорить все, что думаю.

Однажды меня пригласили на разговор к одному чиновнику, который задавал мне глупые вопросы в течение полутора часа, что-то вроде: "Почему вы пишете книги?", "О чем они?" На что я отвечал, мне мне нравится писать. При этом предложил ему купить их и прочесть, они же на русском языке! В конце нашего разговора чиновник предложил мне заниматься пропагандой на одном из центральных каналов России. Я послал его на три буквы. На этом все и кончилось. После таких разговоров, знаете ли, не надо испытывать судьбу. Да и устал уже от такой жизни в Москве... В тот же день я купил билет в Лиссабон, собрал вещи и уехал. Жалею, что не сделал этого раньше.

– Выходит, что вы задумывались покинуть Россию и раньше?

– Мысли были, но диктует жизнь. Я всегда боялся, что в Португалии будет трудно найти работу по своей специальности, поэтому, к сожалению, я откладывал все эти мысли долгих 38 лет. Португалия – маленькая страна, общество мало смущает происходящее в мире, для них главное, что здесь происходит. Надеялся найти работу в университете, читать лекции. Все-таки я доктор исторических наук, но оказалось, что на моей родине одни гении, и я им только мешал. Конечно, я иронизирую (улыбается). А когда университеты еще стали корпоративными, так это вообще беда. Но ничего, выжил. Сначала работы было мало – какой-то комментарий на телевидении или на радио.

Моя семья приехала в Португалию раньше меня. Я не хотел, чтобы они оставались в России. Они тоже не хотели, хотя сначала учились еще в советской школе, потом в эстонской, которая была создана при посольстве Эстонии в Москве с помощью моей жены.

– С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину вы стали очень известны в Португалии. Ведущие каналы страны приглашают на разные программы, считая вас экспертом. Также стали ведущим программы "Холодная война". Как вы относитесь к такой внезапной популярности?

– С сожалением. Я бы предпочел никогда не стать таким популярным, ведь этому печальная причина – страдания украинского народа. Однако журналисты, как врачи или работники похоронного агентства, должны выполнять сложную работу, потому что хорошие новости обычно не печатают.

Что касается программы "Холодная война", то я с первых дней войны документировал ход войны, и руководство канала решило сделать из этих разговоров программу. Сначала программа выходила каждый день, сейчас – дважды в неделю.

– Допускали ли вы, что Россия действительно начнет полномасштабное вторжение в Украину?

– Нет, хотя за несколько часов до вторжения было какое-то плохое предчувствие. Но на телевидении я говорил, что Путин сделает это только в случае, если сошел с ума, потому что не подозревал, куда полез. Афганистан будет смотреться мелко на этом фоне. Я отказывался верить, хотя знал, какая он скотина, но не думал, что настолько идиот.

– Как вы начали писать книги?

– Сначала это были просто переработки моих диссертаций об отношениях между россиянами и португальцами, тоже кое-что из истории Украины. Затем начал писать о своих путешествиях по Советскому Союзу.

– В прошлом году вышла ваша книга об истории Украины "От киевских князей до Зеленского", написанная совместно с украинским журналистом Владимиром Долиным. Как вы познакомились и как возникла идея написания?

– Мне нужен был человек, который бы очень хорошо знал украинскую историю. Ибо когда я вижу, что не хватает знаний, то обращаюсь за помощью. Так я вспомнил о Владимире Долине, который долго работал в школе в Украине, потом работал в Москве, где мы были коллегами, а позже снова вернулся в Киев. И мы написали. Не знаю, хорошо или плохо – решать читателям.

Расскажу вам историю, недавно случившуюся со мной. Я уехал с женой и Владимиром Долиным презентовать нашу книгу в маленькую деревню на севере страны. Я был поражен, сколько людей пришло на презентацию! Более 300! Для меня это значит, что люди хотят знать, что им нужна информация. Именно по этой причине я езжу по Португалии и рассказываю об Украине.

– Каким вы представляете окончание войны?

– Это зависит от очень многих факторов, поэтому не знаю...

– Что бы вы хотели сказать украинцам?

– Одним словом – держитесь...

– Вы родились в небогатой рыбацкой семье. Помните, о чем мечтали тогда, и можете ли сказать, что ваши мечты сбылись?

– Я знал, что не хочу быть рыбаком, так что эта мечта точно осуществилась. Позже я уже не мечтал, а смотрел на свои возможности и возможности своей семьи. Боролся за свое место в обществе. Да, в борьбе я прожил 65 лет и дальше буду бороться, пока есть силы!

– Спасибо вам за вашу работу и позицию!

– Поблагодарите меня, когда весь этот ужас закончится... Когда меня спрашивают, почему настолько поддерживаю Украину, я отвечаю – потому что вижу откровенное насилие, и надо решить, на чьей мы стороне: насильника или жертвы? У меня нет никаких сомнений, что жертва – это Украина.

– Зато благодаря пропаганде у россиян есть сомнения, и большинство из них поддерживают действия Путина, что приводит к прекращению общения семей между собой, к примеру...

– Это трагедия. Я не могу этого представить.

Но давайте отвлечемся. Я могу любить украинцев или не любить, но знаю одно: Украина – это первая линия защиты Европы, и как европеец я заинтересован в том, чтобы Россия не перешла эту линию. Но, конечно, у меня нет сомнений, что Россия напала на Украину без причины. Нет никакой причины для того, чтобы убивать людей, уничтожать города, поэтому другой позиции у меня не может быть.

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