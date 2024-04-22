В Театре Франко произошло непредсказуемое для зрителей: гендиректор Евгений Нищук сделал заявление

В столичном Театре Франко состоялось вручение Шевченковской премии-2024 звездным лауреатам – съемочной группе документального фильма "20 дней в Мариуполе". Церемония награждения прошла 19 апреля в очень необычной обстановке.

Корреспондент OBOZ.UA стал свидетелем действия, посетив как зритель на спектакль "Украденное счастье", который демонстрировался в Театре Франко. И совсем не подозревая, как и другие счастливчики, который невероятный сюрприз ждет в тот вечер в конце постановки.

Как только закончился показ спектакля и актеров спектакля искупали в овациях, на сцену неожиданно для всех вышел новый гендиректор и художественный руководитель заведения Евгений Нищук и и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев. Впоследствии Мстислав Чернов, Евгений Малолетка и Василиса Степаненко, которых и поздравили с победой.

"Сегодня вручаем награду художникам, которые стали провозвестниками большого успеха украинского киноязыка, – сказал со сцены Евгений Нищук, председатель Комитета по Национальной премии имени Тараса Шевченко. – Спасибо вам за мужественный чин – чин людей, журналистов, кинохудожников".

Как известно, лауреатов Шевченковской премии ежегодно чествуют на день рождения Кобзаря – 9 марта. В этом году церемония проходила в столичном Театре Франко. Однако съемочная группа фильма "20 дней в Мариуполе" не присутствовала на мероприятии по уважительной причине – журналисты находились в США в ожидании церемонии премии "Оскар", где стали одними из номинантов на победу. 10 марта Чернов и компания одержали победу в номинации "лучший полнометражный документальный фильм" – это первая награда такого уровня для нашей страны.

В интервью OBOZ.UA Евгений Нищук признавался, что воспринял триумф украинцев со слезами на глазах : "Предчувствия были. И вы знаете, что этой церемонии предшествовало награждение проекта Шевченковской премии. Премию, известную во всем мире, команда Чернова уже встречала в статусе обладателей главной премии в области культуры Украины. Да, эта победа нам досталась через призму большой боли. Фильм о великом жертвенном и героическом моменте нашей истории. Но он правдив и в нем есть надежда, несгибаемость и непокорность. И стремление к победе. Со съемочной группой мы увидимся во время передачи Шевченковской награды. Она еще у нас, потому что во время награждения в Киеве Чернов и его коллеги уже находились в США".

Теперь съемочная группа фильма "20 дней в Мариуполе" уже официально получила Шевченковскую премию. Напомним, Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко или Шевченковская премия – государственная награда Украины. Ее вручают за весомый вклад в развитие культуры и искусства с 1961 года. Награду может получить один раз при жизни. Присуждает награду президент Украины на основании решения комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. В этом году за каждую премию установлена сумма 429 тысяч гривен.

Ранее OBOZ.UA писал, что режиссер "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов, которому аплодировал Голливуд, привез первый "Оскар" в Украину.

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