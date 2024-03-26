В сети разразился скандал из-за концерта звезды Антимайдана в Киеве: ее шоу в Октябрьском дворце собрало аншлаг

24 марта в столичном Октябрьском дворце прошел концерт "Жоржины" певицы Натальи Бучинской. Артистке, которую называют звездой Антимайдана, удалось собрать полный зал.

Такой аншлаг вызвал недовольство в сети, пишет Главком. Пользователи активно комментировали афишу мероприятия, напоминая о прошлом звезды. В частности, о поддержке Виктора Януковича.

Однако Бучинская не стала отмалчиваться, шутливо отвечая на обвинения. К примеру, один из пользователей послал знаменитость в Ростов к скандальному политику. Певица пригласила его на свое выступление, чтобы тот спел хит "Жоржины".

Другой комментатор также упомянул о поддержке Бучинской "легитимного", на что она ответила "цемиком". Несмотря на хейт, концерт "Жоржины" все же состоялся. Более того, почти все билеты раскупили.

Примечательно, что во время концерта Бучинская приглашала на сцену свою семью: отца Любомира и дочь Екатерину. Впрочем, своего мужа Александра Якушева, бывшего заместителя главы СБУ, певица решила скрыть от чужих глаз. По ее словам, он находился за сценой.

Напомним, 29 ноября 2013 года на Европейской площади в Киеве состоялся так называемый Антимайдан, организатором которого выступила "Партия регионов". Принять в нем участие согласились только Владимир Гришко, Наталья Бучинская, Наталья Валевская и Александр Кривошапко.

Однако исполнительница отрицает свою причастность к этому событию. "Выступление проходило в Киеве 29 ноября под лозунгом "Построим Европу в Украине". После жестоких событий на следующий день и избиения на Майдане Наталья Бучинская ни разу не участвовала в мероприятиях Антимайдана и категорически отказалась от каких-либо выступлений", – заявляла пресс-служба певицы.

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