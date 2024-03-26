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В сети разразился скандал из-за концерта звезды Антимайдана в Киеве: ее шоу в Октябрьском дворце собрало аншлаг

Карина Вишнякова
Люди
2 минуты
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В сети разразился скандал из-за концерта звезды Антимайдана в Киеве: ее шоу в Октябрьском дворце собрало аншлаг

24 марта в столичном Октябрьском дворце прошел концерт "Жоржины" певицы Натальи Бучинской. Артистке, которую называют звездой Антимайдана, удалось собрать полный зал.

Такой аншлаг вызвал недовольство в сети, пишет Главком. Пользователи активно комментировали афишу мероприятия, напоминая о прошлом звезды. В частности, о поддержке Виктора Януковича.

В сети разразился скандал из-за концерта звезды Антимайдана в Киеве: ее шоу в Октябрьском дворце собрало аншлаг

Однако Бучинская не стала отмалчиваться, шутливо отвечая на обвинения. К примеру, один из пользователей послал знаменитость в Ростов к скандальному политику. Певица пригласила его на свое выступление, чтобы тот спел хит "Жоржины".

В сети разразился скандал из-за концерта звезды Антимайдана в Киеве: ее шоу в Октябрьском дворце собрало аншлаг

Другой комментатор также упомянул о поддержке Бучинской "легитимного", на что она ответила "цемиком". Несмотря на хейт, концерт "Жоржины" все же состоялся. Более того, почти все билеты раскупили.

В сети разразился скандал из-за концерта звезды Антимайдана в Киеве: ее шоу в Октябрьском дворце собрало аншлаг

Примечательно, что во время концерта Бучинская приглашала на сцену свою семью: отца Любомира и дочь Екатерину. Впрочем, своего мужа Александра Якушева, бывшего заместителя главы СБУ, певица решила скрыть от чужих глаз. По ее словам, он находился за сценой.

В сети разразился скандал из-за концерта звезды Антимайдана в Киеве: ее шоу в Октябрьском дворце собрало аншлаг

Напомним, 29 ноября 2013 года на Европейской площади в Киеве состоялся так называемый Антимайдан, организатором которого выступила "Партия регионов". Принять в нем участие согласились только Владимир Гришко, Наталья Бучинская, Наталья Валевская и Александр Кривошапко.

В сети разразился скандал из-за концерта звезды Антимайдана в Киеве: ее шоу в Октябрьском дворце собрало аншлаг

Однако исполнительница отрицает свою причастность к этому событию. "Выступление проходило в Киеве 29 ноября под лозунгом "Построим Европу в Украине". После жестоких событий на следующий день и избиения на Майдане Наталья Бучинская ни разу не участвовала в мероприятиях Антимайдана и категорически отказалась от каких-либо выступлений", – заявляла пресс-служба певицы.

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