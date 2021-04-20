В сети показали Притулу с длинными волосами и челкой. Фото

В сети обнародовали архивное фото украинского политика, ведущего и шоумена Сергея Притулы, на котором он появился совершенно в другом стиле – 12 лет назад звезда был с длинными волосами и небольшой бородой.

Кадр был сделан в 2009 году. Тогда знаменитость имел образ, который его поклонники помнят и на сегодняшний день. Соответствующий снимок разместили на странице в Instagram "Зірковий шлях" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на старом кадре Притула позировал с темными волосами по плечи и челкой набок. Также шоумен был в белой рубашке с длинным рукавом и маленькими пуговицами.

Стоит отметить, что сейчас ведущий выглядит совсем по-другому – он обрезал волосы и сделал короткую стрижку, но при этом оставил стильную бороду.

Пользователи сети прокомментировали пост и подчеркнули, что Притула практически не изменился за эти годы, поэтому засыпали его комплиментами.

"Сергей как был красавец, так и остался! И красив не только в образе, а и душой!", "Совсем не изменился в лице, только прическу сменил", "Красавчик тогда и сейчас", – пишут люди.

Сергей Притула – украинский телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", экс-ведущий утреннего шоу "Подъем" и талант-шоу "Украина слезам не верит" на Новом канале, ведущий "Педан-Притула шоу", пост-шоу "Страсти по ревизору", "Кто сверху?".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети показали, как известный украинский певец Виктор Павлик выглядел 20 лет назад. Можно заметить, что артист за этот промежуток времени сильно изменился.