Как Виктор Павлик выглядел 20 лет назад: опубликовано фото

В сети показали, как известный украинский певец Виктор Павлик выглядел 20 лет назад. Можно заметить, что артист за этот промежуток времени сильно изменился.

Соответствующий снимок опубликовали на странице в Instagram "Зірковий шлях" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Так, на первом кадре исполнитель позировал с густой шевелюрой, в спортивной кофте и с лаковой кожанкой на плече. На втором снимке он запечатлен в классическом пиджаке и белой рубашке. Изменился и его взгляд: на архивном фото звезда позировал с серьезным выражением лица, а на недавнем – с улыбкой.

Коротко о знаменитости:

Виктор Павлик – украинский певец, Народный артист Украины. Он родился в 1965 году в Теребовле. Петь под гитару начал еще в юном возрасте. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств. В 1997 году вышел его первый сольный альбом "Шикидым", названный в честь одноименной известной песни турецкого певца Таркана. Всего на счету музыканта около 30 альбомов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как украинский актер Станислав Боклан изменился за 30 лет. Поклонники артиста отметили, что возраст его только украсил.