В сети показали Монику Беллуччи на снимке 30-летней давности

В сети разместили архивный снимок итальянской актрисы Моники Беллуччи, который был сделан в 1990 году. Знаменитость позировала в стильном наряде.

Соответствующее фото опубликовали на странице в Facebook "Movie Seekers". Поклонники звезды оставили множество комментариев под постом (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Беллуччи позировала на камеру в платье темно-коричневого цвета, такого же оттенка колготах и туфлях. Свой образ актриса дополнила массивным ожерельем на шее.

Пользователи сети отметили, что модель выглядит очень изящно, а также многие подчеркнули натуральную красоту Беллуччи.

"Как прекрасна! Чувственна, изящна, сексуальна! Истинная красота!", "Какое изящество и тонкий вкус!", "Красотка с достоинством, в любом возрасте", – пишут люди в комментариях.

Моника Беллуччи – итальянская актриса и модель. Известность в кино Беллуччи принесли такие фильмы как "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "Братья Гримм", "007: Спектр", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра".

Ранее Беллуччи поделилась с поклонниками снимком, на котором позировала в сексуальном боди для известного ювелирного дома Cartier. Она восхитила фанатов эффектным образом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Моника Беллуччи разозлила поклонников своим фото в сети. На кадре знаменитость позирует в наряде от Dolce&Gabbana, а на ее коленях лежит мужчина.