В сети показали, как выглядит 'скромная' могила Олеся Гончара через 29 лет после смерти писателя. Фото

Через 29 лет после смерти украинского писателя, литературного критика, политика и общественного деятеля Олеся Гончара, который, несмотря на высокий социальный статус, не стал "удобным" для советской власти, в сети показали его могилу. Память о прозаике увековечили монументом, установленным на Байковом кладбище.

Видео дня

Видео с места захоронения литератора появилось на TikTok-странице одного из пользователей социальной сети. На памятнике деятеля культуры выгравировано каждый год его жизни, от 1918 до 1995, и известную фразу: "Собори душ своїх бережіть".

"Скромная" могила Олеся Гончара соединяет темный гранитный постамент с контрастным белым барельефом. Благодаря монументу с объемным изображением лица писателя, который в 1991 году объявлял результаты референдума, где украинский народ подтвердил стремление жить в независимом государстве, увековечена его историческая фигура.

В своих произведениях литератор никогда не боялся критиковать советскую власть, более того, он не соглашался писать величественные произведения о ее представителях и Украинской повстанческой армии, за что неоднократно получал письма с угрозами. Тогда общественный деятель, несмотря на давление от представителей СССР, откровенно говорил: "Правду вы мне все равно не дадите написать, а ложь – не хочу!"

Именно из-за уверенной проукраинской позиции Олесь Гончар жил под постоянным контролем специальных служб. Литературные работы писателя подлежали жесткой цензуре, а некоторые произведения были запрещены для распространения.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Григорию Чапкису установили памятник спустя три года после смерти.

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