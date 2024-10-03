Григорию Чапкису установили памятник через три года после смерти: как выглядит могила легендарного хореографа. Видео

На могиле легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса установили памятник спустя три года после смерти артиста. Память о нем увековечили таким способом в результате общественного резонанса, который происходил в прошлом году, а затем в начале лета напомнил о себе.

Видео дня

Тогда блогер Ваня Рассел выразил свое возмущение из-за отсутствия должного ухода за могилой народного артиста – только искусственные цветы и фотография хореографа. Теперь на Байковом кладбище построили большой памятник из гранита и дерева. Отчитались об этом на странице history_of_tombst в TikTok.

Возвели надгробие Григорию Чапкису в виде лестницы из красного гранита, ведущей к "паркетной" сцене. Под ней виднеется подпись: "Танец – это жизнь, живите танцуя".

Следует отметить, что дети хореографа не живут в Украине. Его сын Грег уже давно находится в США, а дочь Лилия – в Италии. По словам Григория Чапкиса-младшего, из-за границы было достаточно сложно построить надгробие в Украине. Он попросил в Instagram прощения у отца и разгневался на знакомых танцора.

"Прости, папа, что так долго. Было нелегко сделать это с другого конца света, в стране, которую разрывает война. Некоторые из твоих "друзей" и коллег давали много пустых обещаний, а просто хотели от нас большего. Мы с Лилией Чапкис потеряли много времени из-за этого. Теперь мое сердце в покое.

Однако внимательные зрители заметили, что мастера, конструировавшие памятник допустили ошибки в датах рождения и смерти. На надгробии указано, что артист родился 24 апреля 1930 года, хотя на самом деле – 24 февраля того же года. В дате смерти также неправильно указали месяц – 13 июля 2021 года, а должен быть июнь.

Ранее OBOZ.UA писал, какие истории из жизни Григория Чапкиса вспоминали его друзья и коллеги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!