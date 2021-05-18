В сети показали, как Кортни Кардашьян выглядела блондинкой в 15 лет. Фото

В сети разместили архивные фото, на которых продемонстрировали, как известная американская фотомодель и бизнесвумен Кортни Кардашьян выглядела в 1995 году. Тогда у звезды были блондинистые волосы.

Кроме того, в то время знаменитость выщипывала брови и делала их максимально тонкими. Соответствующие снимки опубликовали на странице в Instagram Nineties Anxiety (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на кадрах Кардашьян всего 15 лет. На фото видно, что в 90-х годах модель ходила с короткой стрижкой и очень светлым оттенком волос. На снимке звезда позировала в черной кофте, а свой образ она дополнила легким макияжем.

Отметим, что ранее в одном из интервью Кардашьян заявляла, что блондинкой она была всего около месяца, когда училась в средней школе. В результате тогда у фотомодели сильно попалились волосы и она перекрасилась в черный цвет.

Коротко о знаменитости:

Кортни Кардашьян – американская фотомодель, актриса, бизнесвумен. Наиболее известна своим участием в реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и "Kourtney and Khloe Take Miami".

Ее карьера началась с того, что они с матерью открыли бутики детской одежды в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, которые назывались "Поцелуй" (Smooch). Затем знаменитость вместе с Ким и Хлои владела и управляла бутиками женской одежды D-A-S-H.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян поделилась с поклонниками архивным снимком, на котором показала себя и свою сестру Кортни в юности.