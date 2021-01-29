Ким Кардашьян показала, как выглядела с сестрой Кортни в подростковом возрасте

Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян поделилась с поклонниками архивным снимком, на котором показала себя и свою сестру Кортни в юности.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram. Фанаты засыпали звезд комментариями (кадр можно посмотреть ниже).

Так, на снимке Ким и Кортни позируют еще совсем юными. У них на лицах минимум макияжа и тонкие брови, которые раньше были в моде.

Кроме того, Кортни была одета в белую футболку и черную кожаную куртку, а на голове она заплела две косички. Ким сидела в теплой шубе, а ее волосы были распущены, но их украшали две заколки.

"Эти брови для меня…" – подписала кадр Кардашьян.

Стоит отметить, что поклонники начали активно комментировать фото. Одни даже не узнали девушек без пластических операций, а другие – восхитились их естественной красотой.

"Армянские брови старой школы, созданные лучшими из лучших", "Посмотрите, как вы были молоды", "Боже мой, без операции они были бы никем", "Вы всегда были для меня красивыми, несмотря на всю ненависть, которую вы испытывали", – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ким Кардашьян показала серию снимков с празднования юбилея. В честь круглой даты родные звезды организовали грандиозную вечеринку-сюрприз.