В сети показали, как главные герои сериала "Друзья" будут выглядеть в 2024. Смешное фото

В сети показали, как главные герои известной американской комедии "Друзья" будут выглядеть в 2024 году. Однако сам коллаж из фотографий был сделан изданием Star Magazine еще в 2004.

Соответствующая публикация появилась на странице в Instagram 2000sfashionista, посвященной 2000-м годам и событиям, которые происходили в то время (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). На снимке, который был создан с помощью специальной компьютерной программы, актеры выглядели гораздо старше, нежели это есть на самом деле.

"Star Magazine (2004) предсказывает, как будет выглядеть актерский состав "Друзей" в 2024 году", – говорится в подписи к фото.

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Но пользователи не оценили смелого эксперимента. Вот некоторые их комментарии:

"Они просто сделали их толстыми... Журналы 2000-х были безжалостными!", "Photoshop был их страстью, я хочу сказать!", "Это худшее, что я когда-либо видел…", "Лично мне бы пришлось умереть, если бы кто-то сделал это со мной", "О нет, следующие 3 года будут суровыми".

Напомним, сериал "Друзья" выходил на телевидении с 1994 по 2004 годы, он считается культовым и лучшим среди комедийных фильмов за всю историю кинематографа. Стриминговая платформа HBO возродила легендарную ленту с теми же актерами и декорациями, которые были в сериале много лет назад.

Также OBOZREVATEL писал о том, что Дженнифер Энистон поделилась редкими фотографиями, которые были сделаны во время съемок спецвыпуска сериала "Друзья. Воссоединение". На одном из снимков она появилась вместе с пятью другими "друзьями" – Джоуи (Мэтт Леблан), Россом (Дэвид Швиммер), Чендлером (Мэтью Перри), Моникой (Кортни Кокс) и Фиби (Лиза Кудроу). Можно заметить, как известные актеры изменились за этот период времени.